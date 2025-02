Alessio Pili Stella e Gaia, è già finita la loro frequentazione a Uomini e Donne?

La scorsa settimana, Alessio Pili Stella ha conquistato il centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare le prime impressioni della sua conoscenza con Gaia. La dama è scesa per lui alcuni giorni fa, dicendosi interessata a conoscerlo e frequentarlo fuori dallo studio e nonostante la differenza d’età (lui ha 45 anni, lei 33). Alessio ha accettato e ha successivamente trascorso con la dama una serata a cena, poi a ballare in un locale. Non è mancato qualche bacio, come loro stessi hanno confermato, alcuni anche in hotel, dove Alessio ha poi riaccompagnato Gaia.

La conoscenza sembrava, dunque, fluire serena, ma nella puntata di Uomini e Donne del 10 febbraio potrebbero notevolmente cambiare. Stando alle anticipazioni, Alessio e Gaia saranno nuovamente al centro dello studio per raccontare i progressi della loro frequentazione.

Quando Maria De Filippi pone al cavaliere la domanda “Allora come vanno le cose?”, lui appare incerto e sicuramente non convinto che stiano andando per il meglio. Nella discussione interverranno poi anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, quest’ultima invitando Gaia a lasciar stare il cavaliere perché “tanto non c’è storia”. L’opinionista è infatti certa – e sembra esserlo anche Gianni – che Alessio non sia in realtà interessato a lei. Che sia dunque arrivata già la fine per questa conoscenza?

