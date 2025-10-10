Nuove dame a Uomini e Donne per Alessio Pili Stella: il cavaliere ha conosciuto Samantha e Daniela, ma è stato colpito da un gesto romantico

Alessio Pili Stella è ormai uno dei cavalieri storici di Uomini e Donne. Nello studio di Canale 5 ha conosciuto e frequentato varie dame del parterre, con qualcuna ha anche lasciato il programma per poi, tuttavia, tornarci ma da single. La visibilità datagli dallo show ha però fatto sì che fossero tante le donne a chiamare da casa per poterlo conoscerlo, cosa d’altronde accaduta anche nella puntata del 10 ottobre su Canale 5.

Arcangelo, dura lite con Gianni Sperti e Alessio Pili Stella a Uomini e Donne/ "Se fai l'opinionista..."

Per Alessio sono arrivate in studio due nuove dame con il desiderio di conoscerlo: Samantha e Daniela. Quest’ultima, in particolare, è giunta con un mazzo di fiori gialli, un dono speciale per il cavaliere. “Ti trovo molto attraente e affascinante. – ha esordito la donna, presentandosi – Caratterialmente ti trovo determinato, indipendente e hai una parte dolce che non mostri. Io sono qui perché spero di conoscerti.” ha quindi aggiunto, lasciando che Alessio leggesse poi il biglietto scritto per lui.

Chi è Sara Gaudenzi, da corteggiatrice a tronista di Uomini e Donne/ Show contro Martina: Maria pazza di lei

Alessio Pili Stella, nuove ‘corteggiatrici’ per il cavaliere di Uomini e Donne: chi ha scelto

Di fronte a questo doppio incontro al buio, Alessio Pili Stella ha dunque preso la sua decisione, anche alla luce delle situazioni che ha attualmente in ballo a Uomini e Donne. “Allo stato attuale ho delle situazioni toste, però devo dirvi: Samantha, ti ringrazio però non penso ci siano i margini per poterci conoscere perché non è scattato nulla. Per Daniela, invece, vorrei conoscerti, quindi vediamo se ci sono i margini”. Il cavaliere ha dunque detto addio a Samantha per ballare poi con Daniela, con la quale uscirà nei prossimi giorni. Scatterà la scintilla o sarà l’ennesimo flop?