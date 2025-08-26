Mercedesz Henger, chi è il fidanzato Alessio Salata: la coppia è in dolce attesa

Chi è il fidanzato di Mercedesz Henger? Parliamo di Alessio Salata, il ragazzo con il quale la figlia della nota attrice ungherese Eva ha deciso di mettere su famiglia. Ex calciatore del Genoa, dell’amore ritrovato con il ragazzo la bella bionda ex Isola dei famosi ha parlato con grande certezza: “Convivo con Alessio e l’avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene – aveva rivelato -. Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto: io sono una bimba dell’estate e adoro il mare e il sole. Si respira un’aria diversa” ha rivelato la ragazza tornando a parlare della sua storia con il nuovo fidanzato.

Per Mercedesz Henger si tratta di una grande storia d’amore, visto che in Alessio Salata ha ritrovato anche la persona con la quale vivere l’amore e alla quale ridare fiducia dopo una relazione finita male in passato, un amore da lei stesso definito tossico.

Fidanzato di Mercedesz Henger, l’amore prima di Alessio Salata

Riguardo alla brutta esperienza vissuta in passato, la figlia di Eva Henger ha raccontato in una vecchia intervista concessa a Verissimo: “Se c’erano delle violenze erano emotive. Avevo ribaltato completamente la mia vita perché credevo in quella relazione”.

Per Mercedesz Henger c’è spazio adesso per la famiglia, la figlia d’arte ha annunciato di essere in dolce attesa intervenendo su Instagram e mostrandosi proprio vicino al padre: “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi”. Un lieto evento che la dice lunga su quello che potrà accadere.