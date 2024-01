Chi è Alex Atala, ospite a Masterchef Italia 2023/ Chef brasiliano del ristorante stellato DOM

Alex Atala, chi è lo chef brasiliano ospite nella 4a puntata di Masterchef Italia 2023

La quarta puntata di Masterchef Italia 2023 vedrà Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli fare spazio ad un altro chef stellato: Alex Atala. Parliamo di uno chef detentore di due stelle Michelin, di origine brasiliana ma per metà anche irlandese e palestinese. Un miscuglio di etnie che lo ha portato, nel corso della sua carriera, a girare il mondo per cercare sapori sempre nuovi e sorprendenti. Questo fino a quando è tornato a San Paolo, in Brasile, dove ha aperto il ristorante D.O.M.

Alex Atala ha 55 anni e ha studiato presso la scuola alberghiera di Namur, in Belgio. Successivamente ha lavorato in varie cucine, come quella dello chef Jean Pierre Bruneau e di Bernard Loiseau. Il suo celebre ristorante D.O.M ha aperto i battenti nel 1999 e da allora è stata una crescita continua.

Alex Atala protagonista del primo Skill Test di Masterchef Italia 2023

Spulciando il sito del ristorante in questione, si trova un’accurata descrizione di Alex Atala: “Saldamente legato alle sue radici e guardando al futuro, Alex Atala è soprattutto un appassionato di Brasile, natura, gastronomia e vita. – si legge – Spinto dalle sfide e da un grande senso di indignazione, Atala riesce, con estrema delicatezza e tecnica, a trasformare la sua energia creativa in esperienze indimenticabili per chi ha l’opportunità di mettere alla prova i suoi esperimenti.”

L’obiettivo di Atala è quello di mescolare in modo originale e gustoso “le possibilità gastronomiche degli ingredienti nazionali, combinando basi classiche con tecniche attuali.” Il tutto senza mai perdere di vista innovazione e originalità. Tutte caratteristiche con le quali dovranno fare i conti i concorrenti di Masterchef Italia 2023 nel corso dello Skill Test che lo vedrà protagonista nella quarta puntata.

