Alex Fiordispino è il batterista dei The Kolors e cugino di Stash, a Verissimo confessa: “Adoro le mie nipoti”

Terminata anche questa stagione del talk di Silvia Toffanin, Canale5 ha deciso di mandare in onda uno Speciale, Verissimo-Le Storie con tutte le interviste più belle, emozionanti e divertenti della stagione. E tra gli ospiti della puntata di oggi 8 giugno ci saranno anche i The Kolors, Stash (Antonio Fiordispino), Alex Fiordispino e Dario Iaculli. In pochi sanno che in realtà Stash ed Alex sono cugini di primo grado ed hanno un rapporto molto stretto, quasi come due fratelli. Della loro vita privata e del loro rapporto hanno parlato durante l’intervista.

Simona Ventura e il rapporto con gli ex compagni Stefano Bettarini e Gerò Carraro/ Ecco perché si lasciarono

Alex Fiordispino, il batterista dei The Kolors e cugino di Stash, a Verissimo ha confessato di adorate Imagine e Grace, le figlie di Stash confessando che non esclude per il futuro la possibilità di diventare padre: “Avere dei figli? Non lo escludo in futuro ma per ora sono zio e ho un gattino.” “Lo vedono come un amico, Imagine quando lo vede diventa un koala e gli si attacca al collo” gli ha fatto eco Stash che in seguito ha aggiunto che non può fare a meno di notare come Alex si sciolga davanti alle sue due figli: “Vedere Alex sciogliersi è uno spettacolo perché lui è il metallaro della band.”

Giulia Belmonte, chi è la compagna di Stash/ Il frontman dei The Kolors: "Lei è il mio miracolo"

Chi è Alex Fiordispino, il batterista dei The Kolors: fidanzata, età e carriera

Alessandro Alex Fiordispino dei The Kolorsè nato a Caserta nel 1989, stesso anno del cugino Stash ed infatti i due sono cresciuti insieme come fratelli e sin da piccoli hanno condiviso la passione per la musica che nel corso degli anni è diventata una vero e proprio lavoro. I due, insieme all’ex componente Daniele Mona, hanno formato la band nel 2009 e nel 2015, grazie alla partecipazione ed alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi è arrivata la loro consacrazione. Sulla vita privata invece si conoscenza molto poco ma pare che la fidanzata di Alex Fiordispino dei The Kolors sia estranea al mondo dello spettacolo e si chiami Stella ma non ci sono molte informazioni al riguardo.