Alex Wise è una delle Nuove Promesse della musica italiana e lo vedremo al Festival di Sanremo per la categoria giovani. Nato a Como il 16 Giugno 2000 Alex vede il suo vero nome in Alessandro Rina e fin da giovane ha mostrato una grandissima passione per la musica. Si è diplomato al Bimm Music Institute di Londra. Andiamo a vedere meglio chi è Alex Wise.

Vale LP e Lil Jolie sono fidanzate?/ I dubbi del web: "Potrebbero essere più che amiche"

Ha stupito durante Sanremo Nuove Promesse a fine Novembre quando si è presentato in camicia e gonna destando molto scalpore sul panorama italiano, lui ha risposto alle critiche con un semplice ‘E’ solo ignoranza’, poi va ricordato che Alex è già conosciuto ai giovani visto che lo abbiamo visto partecipare ad Amici, è arrivato quarto nello specifico nel 2021.

Chi è Settembre a Sanremo Nuove Proposte/ "Ho scritto Vertebre perchè...", poi il legame con i reality

Alex Wise ha portato la canzone RockStar a Sanremo Nuove Promesse, un mix tra il senso della vita e la passione e l’amore. Nelle ultime settimane anche Alex ha concesso varie interviste e tra queste si è raccontato ad AstronaveMusica dove ha parlato di come è nata la sua passione per la musica e di come è nato il suo soprannome.

“In Inghilterra ho cominciato da zero”, Alex Wise e poi il racconto dell’esperienza ad Amici

Parlando dell’esperienza di gara a Sanremo Nuove Promesse Alex Wise ha raccontato: “Sono molto contento di come è andata, dietro la canzone Rockstar c’è un messaggio di libertà e sono contento della mia esperienza. Mi piace il rischio, cadere e rialzarsi, è la vita ha molte più cose ed è piacevole poi mettersi in gioco”.

Cristiano Malgioglio, chi è: dalla Sicilia a Genova per lavorare alle Poste/ Poi grande successo come autore

Si è diplomato alla scuola di musica in Inghilterra ed anche li il giovane cantante ha avuto un’esperienza formativa molto importante, Alex si è raccontato ed ha continuato spiegando: “Ho iniziato da zero tutta la mia vita, l’Inghilterra ha fatto si che potessi liberare l’Alex che era nascosto, quello più profondo e più artistico e che poi si è scoperto a scrivere e cantare”.

Alex Wise ha raccontato che vuole esprimere libertà con la sua musica, una parola con il quale si identifica molto. Per quel che riguarda la sua vita privata Alex è molto riservato, non sappiamo molto anche se lo scorso anno si è parlato di una relazione con Michelle Cavallaro, protagonista de Il Collegio. Al momento nessuno sa però realmente se è single o fidanzato.