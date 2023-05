Chi è Alexandre Wayaffe, il figlio di Corinne Clery e perché hanno litigato/ “Sei anni di silenzio”

Corinne Clery, perché ha litigato col figlio Alexandre Wayaffe?

L’Isola dei Famosi regala ai naufraghi tanto tempo per riflettere e pensare ai propri affetti. In un momento di sfogo, Corinne Clery ha parlato del rapporto con suo figlio Alexandre Wayaffe, con il quale non parla ormai da ben sei anni. Una rottura al momento definitiva, che è il grande dolore della vita dell’attrice.

Queste le parole di Corinne su suo figlio all’Isola: “Da quando sono qua io penso a mio figlio sempre. I percorsi non sono sempre facili, con gli anni mio figlio ed io ci siamo allontanati. Un giorno abbiamo avuto una grande litigata, ma ce n’erano state altre, e ognuno è andato per conto suo. Non ci vediamo, non ci parliamo, è il più grande dolore della mia vita. Sono sei anni che me lo tengo dentro e non mi do pace perché è stato la mia vita. Mi piacerebbe avere un dialogo che non c’è, forse magari un giorno deciderà di battere alla mia porta.”

Chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Clery

Alexandre Wayaffe è nato dalla relazione di Corinne Clery con Hubert Wayaffe. La coppia si era sposata nel 1967, con la Clery appena 17enne. Aveva 18 anni quando è nato il suo primo ed unico figlio, Alexandre. I rapporti col marito sono andati però deteriorandosi dopo circa un anno: “Mi sono accorta che lui non aveva questi grandi sentimenti verso mio figlio, quindi ho dovuto scegliere tra lui e mio figlio e ho scelto mio figlio”, ha raccontato Corinne, che in fondo al cuore spera oggi di ritrovare un rapporto col suo Alex.

