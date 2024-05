Chi è Alfa, dagli esordi al Festival di Sanremo 2024/ “A quarant’anni vorrei cambiare lavoro…”

Ogni edizione del Festival di Sanremo rappresenta una vetrina inimitabile non solo per artisti affermati ma anche per nuovi volti della musica italiana pronti a sbaragliare la concorrenza. All’ultima edizione della kermesse abbiamo apprezzato il talento, l’energia e l’estro di Alfa – all’anagrafe Andrea De Filippi – in particolare per la splendida esibizione al fianco di un mostro sacro della musica italiana: Roberto Vecchioni.

Classe 2000, Alfa – Andrea De Filippi – è originario di Genova e la sua passione per la musica risale già alla tenerà età. Non a caso, le prime lezioni di chitarra e pianoforte risalgono a quando aveva solo 8 anni, arrivando poi in piena adolescenza a mettersi in evidenza con il suo talento musicale sui social. E’ nel 2019 che iniziano le prime grandi opportunità; dall’uscita del brano “Tempo al tempo” alla collaborazione con Olly per il featuring “Best Seller”.

Nel suo cammino verso il sogno della musica, Alfa ha tentato anche la strada dei talent: nel 2018 ha infatti partecipato ai casting per X Factor non riuscendo però a convincere i giudici nel portarlo alle fasi successive. Il momento più alto è senza dubbio recente, ovvero il debutto sul palco del Festival di Sanremo 2024 conclusa con un’ottima decima posizione, considerando che i big in gara erano ben 30.

Tra le ambizioni di Alfa pare non esserci solo la musica; in una recente intervista – riportata da Fanpage – il giovane cantante ha infatti raccontato: “Non vorrei mai arrivare al punto in cui le nuove canzoni non interessano a nessuno e la gente viene ai concerti solo per sentire quelle vecchie”. Andrea De Filippi ha poi aggiunto: “Vorrei arrivare a quarant’anni e poi cambiare completamente, rimanendo nell’ambito creativo. Sono fan dei film d’animazione, mi vedrei a lavorare alla Disney”.

