Il giovane cantante Alfa, vero nome Andrea De Filippi, sarà uno dei cantanti che parteciperà al Concerto del 1 Maggio a Roma, evento che vedrà protagonisti diversi cantanti del panorama nazionale ed internazionale. Ma andiamo a vedere nello specifico chi è Alfa e come è avvenuta la sua esplosione a livello musicale.

Alfa nasce a Genova il 22 Agosto 2000 e debutta giovanissimo nel mondo musicale. Già a 8 anni coltiva la sua passione con lezioni di chitarra e pianoforte ma dopo qualche anno si dedica al rap e comincia freestyle all’interno della sua città natale. Alfa pubblica il suo primo album a soli 17 anni e in tanti cominciano a notarlo.

Nel 2018 comincia a pubblicare alcuni singoli ed ottiene successo non solo nella sua città ma in generale a livello nazionale. Nel 2019 Alfa collabora con il rapper Olly per il brano Best Seller e sia Alfa che Olly sono accomunati da un grande legame con la città di Genova. Il suo primo successo arriva con Cin Cin, canzone che ottiene gran successo e che gli consente di avere addirittura un Triplo Disco di Platino.

Alfa, l’exploit a Sanremo e i rumors sulla sua vita privata

Con la canzone Bellissimissima Alfa ottiene un grande successo e diventa un tormentone per i giovani, poi l’artista partecipa nel 2024 al Festival di Sanremo con il brano Vai!, che si posiziona al decimo posto nella classifica generale. Alfa ottiene anche grande successo per la serata Cover dove canta Sogna Ragazzo Sogna insieme a Roberto Vecchioni.

Per quel che riguarda la sua vita privata Alfa è molto riservato e negli anni – nonostante la curiosità dei fan – c’era grande silenzio sulla sua vita privata. Nel 2020 l’artista pubblica e annuncia ufficialmente il fidanzamento con l’artista Sofia Marco, pallavolista che gioca in serie B1 e negli anni si è tolto grande soddisfazione. Ma la storia tra i due è terminata dopo qualche anno.

Al momento non sappiamo se Alfa sia fidanzato nonostante vi sono stati vari rumors che sembravano alimentare queste voci. Inoltre il ragazzo ha lavorato molto ed ha sottolineato il problema del bullismo, sottolineando che quando era più piccolo, era molto gracile, ed ha sofferto molto riguardo questa grave problematica.