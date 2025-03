Mina compie 85 anni ed a La Volta Buona si celebrano le gesta della regina della musica italiana passando in rassegna carriera, aneddoti e retroscena. Dalla tv al palco, dal ritiro agli anni d’oro mai esauriti e che proseguono ancora oggi seppur senza mostrarsi a favore di camera. L’atmosfera si fa toccante quando si ricorda un momento drammatico nella vita della cantante, la prematura e triste morte del fratello Alfredo; venuto a mancare a soli 22 anni quando era, come la sorella, all’apice della carriera.

Mina e suo fratello Alfredo – in arte Geronimo – avevano un rapporto speciale, scandito dalla passione in comune per la musica. Mentre lei conquistava la scena artistica, anche lui provava a seguire le medesime orme e insieme hanno condiviso sia la scena televisiva, seppur in rare occasioni, e anche il mondo del palco. Come raccontato nel salotto di Caterina Balivo, dopo essere stato fischiato ad un concerto della sorella decide di mettere in pausa le sue aspirazioni nel mondo discografico; il fratello di Mina riprese poi le redini della sua carriera qualche tempo più tardi, spronato proprio dalla regina della musica italiana.

Alfredo, alias Geronimo: il fratello di Mina morto in un incidente stradale a soli 22 anni

Il successo era ad un passo, questa volta tutto sembrava propizio per dare libero sfogo al proprio talento; proprio nel momento migliore dal punto di vista professionale una tragedia colpisce il fratello di Mina, Alfredo. Era una sera di maggio quando arriva la telefonata alla quale ha assistito anche Valeria Fabrizi, come raccontato dalla figlia ospite oggi a La Volta Buona: “Mamma me la raccontò in maniera tale da trasferirmi tutto il dolore immenso che provò Mina per quella tragedia”. Alfredo, il fratello di Mina, è morto a causa di un terribile incidente d’auto: il veicolo, tra l’altro regalato proprio dalla cantante, uscì fuori strada colpendo un albero. Aveva solo 22 anni Geronimo, un vuoto che sicuramente ancora oggi genera dolore e malinconia in Mina.