Alfredo Pieroni, nato nel 1923 e morto nel 2011, è stato a lungo giornalista del Corriere della Sera e di altri celebri giornali. È conosciuto per via del suo lavoro ma anche per essere stato insieme alla collega e scrittrice Oriana Fallaci, morta nel 2007. Proprio Alfredo fu il suo primo grande amore, come lo definì proprio l’autrice fiorentina. I due si conobbero mentre lui lavorava a Londra come corrispondente della “Settimana Incom Illustrata”. Cominciarono una storia d’amore che in pochissimo tempo portò a delle evoluzioni: Oriana, infatti, rimase incinta ma Pieroni non era interessato a mettere su famiglia.

La Fallaci, allora, pensò all’aborto ma non lo fece e poco dopo quel bambino lo perse spontaneamente. “Vivo nella più assoluta, squallida, abulia. Non mi importa più di nulla, non voglio più nulla, non spero più nulla” scriveva in una lettera inviata a Pieroni nel maggio del 1958. Oriana Fallaci nelle sue lettere mostrò tutto il suo dolore e la sua disperazione: tentò di riallacciare quel rapporto, quell’amore ormai perduto, senza però riuscirci. Tentò così il suicidio: si imbottì di farmaci e fu salvata solo per miracolo.

Alfredo Pieroni viene descritto come un giornalista brillante. Dopo essersi diplomato al liceo Prati di Trento, cominciò la sua carriera come reporter, lavorando al Corriere della Sera, al Resto del Carlino (del quale fu anche direttore) e ancora alla Gazzetta del Popolo. Ovviamente fu anche inviato a Londra e proprio in Inghilterra conobbe Oriana Fallaci, con la quale ebbe una relazione. È ricordato per essere stato il primo giornalista, nel 1946, a scrivere di Ida Dalser, la moglie di Mussolini. Il giornalista morì nel 2011, nella casa di cura delle Camillane: era nato nel 1923 a Trento. Da tempo viveva solo a Roma, dopo che la compagna Lucia era morta alcuni anni prima.