Tra le tentatrici di Temptation Island 2025 che hanno conquistato la scena sin dalla presentazione spicca Alice, la ventenne di Novara che, con la sua semplicità, ha colpito sin dal primo sguardo Antonio. Pur essendo giovanissima, Alice lavora in un aeroporto privato a Milano ma il suo sogno è poter trasformare la passione per il ballo in un vero lavoro. Come ha raccontato nel video di presentazione per Temptation Island 2025, Alice ha frequentato per anni l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Recentemente, però, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.

Nel tempo libero, ama trascorrere il proprio tempo con la famiglia e gli amici ma anche rilassarsi. Si definisce, infatti, una persona pigra e sensibile. Per il futuro sogna di trovare il vero amore con cui costruire una famiglia.

Alice e il rapporto con Antonio a Temptation Island 2025

Bionda, con il fisico snello e in perfetta forma grazie agli anni di danza che ha praticato, durante il primo incontro tra le tentatrici e i fidanzati di Temptation Island 2025, Alice ha colpito Antonio che è fidanzato da un anno con Valentina. All’interno del villaggio, durante le serate di festa, Antonio, pur conoscendo un po’tutte le ragazze, ha trascorso più tempo con Alice con cui si è lasciato andare anche ad importanti confidenze sulla sua relazione con Valentina.

Durante la chiacchierata con Alice, Antonio ha ammesso di essersi comportato male in passato con Valentina facendo riferimento al suo debole per le donne. Ad Alice, però, ha anche spiegato di non sopportare un lato del carattere della fidanzata ovvero il suo rinfacciargli tutti gli errori. Alice è sembrata comprensiva e pronta ad ascoltarlo e a dargli consigli nonostante la giovane età: tra i due nascerà un’amicizia o un feeling più speciale?