Chi è Alice Pavarotti, la figlia di Luciano Pavarotti? Nata dall’amore con Nicoletta Mantovani, quella che ha portato alla sua nascita non è stata una gravidanza semplice. La mamma, a Verissimo, ha raccontato: “La gravidanza ha portato con sé gioia ma anche grande dolore. Aspettavo due gemelli ma anche “una mola” che poteva portare cellule tumorali in tutto il corpo. Ma io ho deciso di portare avanti la gravidanza, nonostante il rischio. Volevamo talmente tanto questi bambini che io non ci ho pensato un secondo: sono stata sette mesi a letto e quando pensavamo di avercela fatta, Riccardo è nato senza vita. Ma Alice ha colmato questo vuoto”.

Parlando proprio della figlia, Nicoletta ha ammesso ancora: “Era uno scricciolo, è nata prematura: non ho potuto vederla per giorni, per me è stata tosta anche a livello emotivo. Avevo paura, ma quando l’ho vista mi ha guardato con quegli occhi profondi, li stessi di Luciano. Io ero terrorizzata da tutto, lei non aveva grandi difese immunitarie quindi facevo entrare la gente in casa solo con la mascherina. Ma è tutto passato, ora è una ragazza stupenda”.

Chi è Alice Pavarotti, la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani: “Con lei era molto affettuoso”

Alice Pavarotti aveva solamente 4 anni quando Luciano Pavarotti, suo papà, è morto. Nonostante questo, la ragazza, che oggi ha intrapreso la professione giornalistica, ha dei ricordi del papà, che continua a portare con sé nel suo cuore. La mamma Nicoletta, a Verissimo, ha confessato: “Qualcosa si ricorda di lui, ne parliamo spesso. Abbiamo tante foto, tanti video. Nonostante Luciano sia morto quando aveva solo 4 anni, lei ricorda i nostri viaggi: l’abbiamo portata in Australia, negli Stati Uniti, ha preso il primo aereo che aveva solo sei mesi…”.

La figlia di Luciano Pavarotti ha avuto la fortuna di avere un papà molto presente, seppur per pochi anni: “Con lei era molto affettuoso. Aveva già tre figlie che amava profondamente, ma con Alice aveva più tempo: lui l’ha vista crescere, le dava il latte, prendeva il latte solo da lui” ha raccontato la mamma. Un grande amore, il loro, purtroppo interrotto anzitempo dalla vita.