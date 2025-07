Chi è Alison Evers, moglie di Tony Hadley: il secondo matrimonio per l'ex Spandau Ballet nel 2009 dopo la storia con Leonie Lawson e...

CHI È ALISON EVERS? DUE FIGLIE ASSIEME DOPO CHE HADLEY AVEVA LASCIATO…

Chi è Alison Evers, moglie di Tony Hadley, e cosa sappiamo della seconda consorte del cantautore britannico nonché ex leader carismatico e voce degli Spandau Ballet? In attesa di riascoltare la sua bellissima voce questa sera nella riproposizione su Canale 5 di una delle tappe del tour estivo di “Battiti Live”, possiamo aprire un capitolo sulla vita privata e sentimentale del 65enne originario di Londra che, proprio in questi giorni, spegne le 45 candeline di una lunghissima carriera.

Tuttavia molto meno si sa dei suoi amori dal momento che l’artista è sempre stato molto riservato, nonostante i riflettori puntati su di lui, e con l’occasione parliamo della sua attuale consorte e di… una promessa ancora non mantenuta e che per il diretto interessato rappresenta un piccolo grattacapo. Scopriamo di seguito chi è Alison Evers, moglie di Tony Hadley.

Per raccontare chi è Alison Evers, moglie di Tony Hadley, riassumiamo prima in breve la vita sentimentale del cantante pop e swing britannico che nel corso degli anni è diventato padre di cinque figli, avuti da due diversi matrimoni: i primi tre, ovvero Thomas, Toni (a cui aveva dedicato il brano “She”, contenuto nel suo secondo album da solista) e Mackenzie, sono nati dalla relazione di Hadley con Leonie Lawson, la donna con cui è stato assieme per oltre vent’anni prima di separarsi ufficialmente nel 2003.

Invece le ultime due figlie, Zara e Genevieve, sono arrivate rispettivamente nel dicembre del 2006 e poi nel 2012 dopo che l’artista si era legato sentimentalmente ad Alison Evers, arrivata nella sua vita qualche tempo dopo la conclusione del suo precedente matrimonio.

LA SECONDA MOGLIE DI TONY HADLEY, “CON LEI PENSO A TUTTO CIO’ CHE HO ORA E…”

Scoprendo chi è Alison Evers, moglie di Tony Hadley, possiamo aggiungere che la coppia era convolata a nozze nel 2009, ovvero dopo la nascita della prima delle loro due figlie, e che la donna è lontana dal mondo dello showbiz televisivo e musicale al pari di Leonie Lawson, motivo per cui non abbiamo molte notizie su cosa faccia e sulle sue precedenti relazioni.

“Lei è la mia prima fan” aveva detto una volta Hadley, realizzando sull’altra sponda di quella celebre rivalità nata negli Anni Ottanta tra i suoi Spandau Ballet e i Duran Duran di Le Bon il sogno di una ragazza raccontato nel libro “Sposerò Simon Le Bon” di Clizia Gurrado. La Evers è salita all’altare invece con Tony quasi sedici anni fa, nel corso di una cerimonia tenutasi in quel di Cliveden (Taplow) in Inghilterra.

Se della coppia non vi sono molte foto, ad eccezione di alcuni eventi mondani e del giorno del loro matrimonio, possiamo apprendere qualcosa di più su chi è Alison Evers, moglie di Tony Hadley, dalle interviste concesse dal compagno negli ultimi anni anche ai media nostrani, dato il legame speciale che il 65enne ha col Bel Paese: “In che fase della vita sono? Sta andando tutto bene (…) penso a tutto quello che ho raggiunto, ai miei 5 figli, alla mia bellissima moglie, agli amici, alla carriera che funziona e alla voce che è ancora come prima” aveva raccontato ad ‘Avvenire’ mentre sui media britannici ha scherzato di recente sul fatto che la seconda moglie potrebbe non perdonarlo mai per una cosa che le nega oramai da oltre quindici anni, vale a dire la tanto agognata luna di miele: ospite in un programma televisivo, Hadley aveva detto di temere che Alison nutra rancore per quel viaggio post-matrimoniale. “Lei continua ricordarmelo” ha detto, specificando che la Evers vorrebbe visitare le Maldive ma lui ha paura che potrebbe trattarsi di una vacanza noiosa. “Ma dovremo andarci al 100% prima o poi, altrimenti non me lo perdonerà mai”.