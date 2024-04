Chi è Alvina Verecondi Scortecci, concorrente Isola dei Famosi 2024/ L’avvocatessa è fidanzata?

Allvina Verecondi Scortecci, curiosità e vita privata della concorrente de L’Isola dei Famosi 2024

Quando i motori sono più che caldi per l’esordio de L’Isola dei Famosi 2024, buona parte dei telespettatori saranno già alla ricerca di informazioni utili e curiosità su quelli che saranno gli assoluti protagonisti della nuova edizione del reality. Nel cast spicca la presenza di Alvina Verecondi Scortecci, nobile di origini ma che soprattutto vanta una parentela per nulla banale: il suo fratellastro – come racconta il portale Trend Online – è il noto conduttore Costantino Della Gherardesca.

Isola dei famosi 2024, 1a puntata/ Diretta e concorrenti, problema tecnico per Vladimir Luxuria: manca audio

Spulciando il profilo Instagram di Alvina Verecondi Scortecci è possibile desumere alcune curiosità aggiuntive sul suo conto, soprattutto nel merito della vita privata. L’account non presenta un numero eccessivo di follower, almeno se paragonato ai numeri dei volti noti, e sono presenti numerosi scatti che raccontano viaggi, uscite in compagnia e alcune istantanee che sembrano lasciare indizi sul presunto fidanzato dell’avvocatessa.

SELEN, CHI È LUCE CAPONEGRO: TENTATO SUICIDIO, EX MARITO E FIGLI/ “L'hard? Ho deciso di lasciarlo quando…”

Alvina Verecondi Scortecci, chi è il fidanzato?

E dunque, Alvina Verecondi Scortecci è fidanzata? Alla domanda prova a rispondere il portale Trend Online basandosi su alcuni scatti presenti nel profilo Instagram della concorrente de L’Isola dei Famosi 2024. Diversi sembrano essere i momenti condivisi con un uomo di nome Gigi che potrebbe essere il fidanzato dell’avvocatessa.

Nonostante le tracce e le possibili ipotesi, non sono reperibili certezze e curiosità aggiuntive sul conto di Gigi, presunto fidanzato di Alvina Verecondi Scortecci. Gli scatti condivisi potrebbero infatti essere casuali e non per forza riferibili ad un rapporto sentimentale. La prossima concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 è infatti molto discreta sul tema e forse, proprio nel corso dell’esperienza nel reality, scopriremo se il suo cuore è impegnato o se è felicemente single.

MAITE’ YANES, CHI E' LA CONCORRENTE DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2024/ “Spero di essere simpatica, anzi no!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA