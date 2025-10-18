Chi è Alyssa, la figlia di Anna Falchi: nata nel 2010 dalla storia con Denny Montesi, è particolarmente legata alla mamma, alla quale somiglia molto

Si chiama Alyssa la figlia di Anna Falchi, nata nel 2010 dalla relazione della mamma con Denny Montesi, un imprenditore emiliano. Una storia, quella tra Anna e Denny, che è durata un paio di anni: i due si sono innamorati nel 2008 e lasciati due anni più tardi. Dalla loro storia è nata però Alyssa, l’unica figlia di Anna Falchi, identica e lei e particolarmente legata alla mamma. Ad unire le due, tra le altre cose, c’è anche l’amore per la Lazio.

Spesso Anna e Alyssa vanno insieme allo stadio Olimpico per tifare i colori biancocelesti, che da sempre rappresentano la grande passione della mamma, come immortalato proprio dalla conduttrice sui social. E nei commenti, ogni qualvolta Anna decide di mostrare la splendida Alyssa, non manca chi fa notare loro di essere davvero identiche: la somiglianza, infatti, è strabiliante e lascia sempre a bocca aperta tutti.

Chi è Alyssa, la figlia di Anna Falchi: “Sono amica delle sue amiche”

Parlando della figlia Alyssa, Anna Falchi ha dichiarato: “Quello che oggi fa lei a 15 anni, io lo facevo a 17. Oggi è tutto più veloce, ma non abbiamo un rapporto conflittuale, io ho molta pazienza. E imparo molto da lei”. E ancora, la showgirl ha spiegato di essere molto amica delle amiche della figlia, che spesso le confidano persino i loro segreti.