Amadeus sarà uno degli ospiti nella trasmissione This is Me. Il noto conduttore vive un momento difficile dal punto di vista lavorativo.

Il conduttore Amadeus sarà uno degli ospiti della trasmissione Mediaset This is Me, programma condotto da Silvia Toffanin e che andrà in tv nella giornata di mercoledì 22 Ottobre 2025. La carriera di Ama ha vissuto alti e bassi, ma parliamo di uno dei più grandi personaggi della tv italiana, specialmente nella storia recente.

Stefano D'Orazio: com'è morto lo storico membro dei Pooh/ Chi è la moglie Tiziana Giardoni

Amadeus è lo pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, artista che nasce a Ravenna il 4 Settembre 1962. La sua carriera ha inizio quando è ancora giovanissimo, e prosegue senza sosta fino al raggiungimento di un successo tale da renderlo un volto onnipresente all’interno della tv nostrana. Negli ultimi anni, lo abbiamo anche visto come protagonista assoluto a Sanremo.

I Pooh a This is Me, chi sono / La reunion dopo anni e la commozione per Stefano D'Orazio

Da qualche anno però, Amadeus ha lasciato la Rai ed ha deciso di trasferirsi sul Nove, dove non è riuscito a mantenere le aspettative in quanto ad ascolti. Attualmente è impegnato con The Cage, ma negli ultimi giorni si parla in maniera piuttosto importante di un possibile quanto clamoroso addio.

Amadeus e le ultime tra lavoro e vita privata

Il prossimo 6 Novembre Amadeus rilancerà il programma La Corrida ed è forse la sua ultima chance sul Nove. Diversa è invece la situazione della sua vita privata, dove tutto procede a gonfie vele.

Il conduttore è sposato con Giovanna Civitillo. I due avrebbero avuto qualche tempo fa una lite nel corso di una cena in un ristorante ma nulla di grave. Il loro rapporto è più saldo che mai e i due si coccolano anche il figlio Josè Alberto, nato nel 2009.

Sarah Toscano, chi è il fidanzato?/ Dal gossip su Holden a Matteo Berrettini: cosa c'è di vero...

Amadeus ha due figli, Alice nata nel 1997 dal matrimonio con Marisa Di Martino e poi appunto Josè Alberto, nato dalla storia con Giovanna. Josè Alberto sta intraprendendo la strada di calciatore ed è anche molto attivo sui social. Il giovane portiere ha un discreto seguito nel ruolo di Influencer e milita invece nell’Udinese.