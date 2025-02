Amadeus è tra gli ospiti – sorpresa della nuova puntata di C’è posta per te, il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi il sabato su Canale 5. L’ex conduttore e direttore artistico del Festival del Sanremo sarà il regalo di una storia protagonista della puntata del programma più seguito del sabato sera in un tv. Si tratta di una bell’occasione per Ama di approdare a Mediaset e in particolare nel regno di Maria De Filippi dopo le incessanti voci che lo vorrebbero tra i nuovi giurati del serale di Amici. Sarà proprio così? Intanto la nuova carriera del conduttore sul Nove è partita col freno a mano tirato: il game show “Chissà chi è” non ha brillato negli ascolti né nella fascia access time che prime time, un pò meglio è andata La Corrida.

C'è posta per te 2025, 5a puntata/ Diretta e storie: Amadeus e Giovanna Civitillo ospiti

Proprio l’Ad Alessandro Araimo di Warner-Discovery chiamato a commentare il debutto di Amadeus ha dichiarato: “forse abbiamo avuto un pò fretta. Ama ha iniziato a lavorare il primo settembre 2024 e fine mese era già in onda con il Suzuki Music Party e Chissà chi è”.

Amadeus l’arrivo sul Nove: perchè ha lasciato la Rai?

La notizia dell’addio di Amadeus alla Rai è arrivata la scorsa estate con il conduttore che con decisione e fermezza ha ribadito i motivi che l’hanno spinto a cercare una nuova rete tv. “Hor – ha confessato Ama che dopo anni di successo in Rai aveva voglia di nuove battaglie da affrontare e vincere.. Dopo cinque Festival di Sanremo da record non era da tutti fare una scelta di questo tipo, un vero e proprio atto di coraggio che in pochi avrebbero fatto, ma che lui non ha avuto paura di realizzare.

“Ci vuole quel pizzico di follia che accomuna tutti quelli che decidono di cambiar vita” – ha detto Ama che sul Nove non ha brillato particolarmente finora anche se l’Ad Alessandro Araimo di Warner-Discovery ha promosso La Corrida: “ha fatto benissimo con la rivisitazione”.