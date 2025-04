Sono state lunghe settimane di apprensione, di vicinanza e di preghiera; le condizioni di salute di Papa Francesco hanno toccato il cuore di tutti e alla fine le speranze hanno avuto la meglio sui timori. Oggi l’amato pontefice sta meglio e le sue condizioni preoccupano sempre meno i fedeli e i sanitari. Calzante e dunque imperdibile l’appuntamento di questa sera – 3 aprile 2025 – su Canale 5, con la docu-fiction “Francesco, il Papa della gente”, che racconta proprio della vita del pontefice anche per aspetti che riguardano il suo passato più remoto. Curioso ad esempio il ruolo di una fidanzata di gioventù, Amalia.

Ebbene sì, nella docu-fiction ‘Francesco, il Papa della gente’ con buone probabilità scopriremo chi è Amalia, ex fidanzata del pontefice. Prima di intraprendere la strada della fede, in gioventù, Papa Francesco non si è sottratto ai sentimenti e lo dimostra la storia avuta con la donna, raccontata da Vanity Fair. “I miei genitori non volevano, mi portarono via da lui”, racconta la donna ricordando quella liaison del passato: “Fecero di tutto per separarci”.

Papa Francesco e il matrimonio ‘mancato’ con l’ex fidanzata Amalia: “Ora sono il suo passato…”

Amalia – ex fidanzata di Papa Francesco – sperava di poter compiere il grande passo del matrimonio con l’attuale pontefice; un proposito che era tra l’altro condiviso. Anche lui – come racconta Vanity Fair – sognava una vita insieme, soprattutto le nozze al punto da rincarare la promessa con un: ‘se non ci sposiamo prendo i voti’. E così è stato, effettivamente; le nozze tra i due non sono mai arrivate, anzi, per volere dei genitori quella storia d’amore è stata praticamente interrotta sul nascere. Di contro, oggi Jorge Mario Bergoglio è l’amato Papa Francesco.

Una liaison, quella con Papa Francesco, che la sua ex fidanzata di gioventù Amalia non dimentica, anzi, conserva con tenerezza. Oggi però si sente distante dal pontefice, ma solo dal punto di vista della caratura: “Non voglio incontrarlo, ora è troppo in alto” – raccontava la donna, come riporta Vanity Fair – “Io sono il suo passato, ha tutto l’affetto di una vita”.