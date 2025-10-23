Amanda Bottini, chi è la cantante nel roster di Jake La Furia e protagonista ai prossimi Live Show di X Factor 2025.

La riservatezza che le appartiene quando si racconta è quasi in contrasto con la potenza e coinvolgimento della sua voce; Amanda Bottini è pronta ad emozionare ai prossimi Live Show di X Factor 2025. Un fiore all’occhiello per il roster di Jake La Furia e che certamente, a seconda delle assegnazioni, ha ancora tanto da mettere in mostra del suo talento. Non a caso, già a partire dalle audizioni abbiamo assistito ad un turbinio di sensazioni abilmente veicolate proprio dalle sue qualità canore e anche dalle scelte artistiche tutt’altro che banali.

Viscardi, chi è il cantante di X Factor nel team di Paola Iezzi/ "Mi sento come un treno"

Cantare una canzone come ‘People help the people’ di Birdy non è certo una passeggiata; una canzone intensa emotivamente, con la necessità di mettersi in evidenza più con l’interpretazione che con i virtuosismi vocali. Alle audizioni di X Factor 2025 Amanda Bottini è partita proprio così, emozionando sulle note di tale brano e presentandosi con parole da sottolineare: “Sono sempre stata insicura, sognavo da tempo di essere su questo palco”.

PierC, chi è il cantante ai Live Show X Factor 2025/ Un talento cristallino nel team di Francesco Gabbani!

Amanda Bottini a X Factor 2025, primo Live Show: cosa aspettarsi alla 1a puntata

Anche ai Bootcamp non è stata da meno Amanda Bottini mostrandosi anche in altre vesti artistiche sulle note di All i Want dei Kodaline. Ennesima esibizione densa di emoziona ma soprattutto capace di trasmettere altre particolarità e peculiarità vocali, così come nelle Last Call che l’hanno lanciata direttamente ai prossimi Live Show di X Factor 2025 e – come anticipato – nel roster di Jake La Furia.

Con un sogno nel cassetto pronto a venir fuori e con tante insicurezze da debellare; il punto di forza di Amanda Bottini a X Factor 2025 può essere proprio questa sorta di contrasto tra emotività e talento. Riuscire a trovare l’equilibrio di tali forze in gioco può spianare la strada della maturità artistica, della formazione di una personalità chiara che può dunque distinguersi proprio nel corso dei Live Show. Le potenzialità per arrivare in fondo ci sono e il pronostico non può che essere positivo; al contempo, non tutto è nelle sue mani. Spetta alla giovane cantante dare il via al suo percorso ma sarà importante anche il peso della concorrenza data la varietà di talenti presenti in questa edizione. Per quanto concerne la 1a puntata – oggi, 23 ottobre 2025 – sarà importante capire il brano d’esordio e l’assegnazione; chi ben comincia, è sempre a metà dell’opera.

EroCaddeo, chi è il cantante di X Factor 2025 nel team Achille Lauro/ "Malinconico ma sincero"