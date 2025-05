Da diversi anni ormai, Simone Cristicchi ha iniziato una relazione con Amara, una sua collega. Artista molto apprezzata nel panorama musicale, la cantante e il cantautore romano si sono uniti in una relazione diversi anni fa, dopo la fine della storia d’amore di Simone con la sua ex moglie Sara Quattrini. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele, nonostante la differenza di età di 8 anni e il passato di Cristicchi, che ha avuto con la sua ex moglie anche due figli, Stella e Tommaso.

La relazione tra i due artisti va avanti dal 2019: nonostante siano entrambi molto riservati, più volte c’è stata occasione di parlare della loro storia d’amore anche pubblicamente. L’ultima occasione si è presentata a febbraio del 2025, a Sanremo: il cantautore ha partecipato alla kermesse con “Quando sarai piccola”, dedicato alla mamma: nel corso della serata delle cover ha cantato con Amara. In questo caso, dunque, ha parlato proprio della storia con Amara, nome d’arte di Erika Mineo. Ma chi è la fidanzata di Simone Cristicchi?

Chi è Amara, la fidanzata di Simone Cristicchi? “Ci siamo fiutati”

Simone Cristicchi, nel 2019, dopo aver conosciuto Amara, la sua compagna attuale, sui social scriveva: “Ho incontrato Amara qualche mese fa, ci siamo fiutati da lontano, fino a riconoscerci. Pochi artisti come lei danno il giusto peso alla parola, pochi altri riescono a scrivere testi che ti accarezzano l’anima, toccando corde irraggiungibili, come ci riesce lei”. Dunque, i due, ancor prima di cominciare una storia d’amore, hanno iniziato a collaborare, stimandosi a vicenda. Poi è scoppiato l’amore.

Molto innamorati, i due continuano la loro storia che va avanti a gonfie vele. “Al nostro amore capace di generare solo Amore. Sei un gigante Simone mio. Aspettiamo solo te! Curaci l’anima” scriveva Amara dedicando al compagno queste splendide parole d’amore prima del suo esordio a Sanremo 2025. Una relazione che dunque è basata su amore, rispetto e stima reciproca.