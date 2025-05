Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona di giovedì, 8 maggio, ci sarà anche Ambra Sabatini. La campionessa paralimpica concederà un’intervista a Caterina Balivo, dove si aprirà sulla sua vita e carriera. Ma, chi è esattamente Ambra? L’atleta è nata a Livorno il 19 gennaio 2002, ma è cresciuta a Porto Ercole, in provincia di Grosseto. Lo sport ha fatto parte della sua vita sin da piccola, passando dal pattinaggio alla pallavolo fino all’atletica leggera come mezzofondista, velocità e saltatrice in lungo. Tuttavia, è solo dopo il 2019 che la ragazza decide di dedicarsi completamente all’atletica, iniziando a gareggiare a competizioni internazionali.

È proprio nel 2019, infatti, all’età di soli 17 anni, che la vita di Ambra cambia per sempre a causa di un tragico incidente. Mentre si trovava su uno scooter insieme al padre, viene travolta da un’auto. Nell’impatto, la sua gamba sinistra rimane schiacciata e, a causa delle gravi lesioni, i medici sono costretti ad amputarle l’arto sotto il ginocchio. In un’intervista rilasciata a Verissimo, la 23enne ha raccontato di aver compreso subito la gravità della situazione e che avrebbe perso la gamba. Dopo una settimana di terapia intensiva, ha iniziato lentamente a camminare di nuovo ed è tornata a scuola dopo tre mesi.

Ambra Sabatini: chi è la campionessa paralimpica ospite a La Volta Buona

Nonostante tutto, però, Ambra Sabatini ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair di sentirsi fortunata, perché, “dietro di me c’era una camionetta dei vigili del fuoco e hanno agito subito, stringendomi la gamba con un laccio emostatico“. E, subito dopo l’incidente, non ha perso la voglia di tornare a correre: “Subito mi sono informata sullo sport paralimpico e sulle protesi, volevo tornare a correre”. Da lì, è iniziata una carriera piena di successi. Dopo essere passato sotto il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, partecipa ai giochi Paralimpici di Tokyo, conquistando la sua prima medaglia d’oro nei 100 metri piani.

Nel 2022 l’atleta ha stabilito il record mondiale nei 200 metri piani a Jesolo, mentre, l’anno successivo, ai Mondiali paralimpici di Parigi, ha superato sé stessa conquistando un nuovo primato del mondo nei 100 metri piani, prestazione che le ha regalato anche la medaglia d’oro. Nel 2024, è stata scelta come portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi, insieme a Luca Mazzone. Per quanto riguarda la vita privata, infine, è fidanzata da quattro anni all’atleta Alessandro Galatoto.