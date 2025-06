CHI È AMEDEO GORIA? VITA E CARRIERA DEL GIORNALISTA SPORTIVO DELLA RAI

Chi è Amedeo Goria, padre di Guenda, nonché volto storico del giornalismo Rai ed ex compagno di Maria Teresa Ruta? Nel corso dell’appuntamento domenicale con “Verissimo”, che quest’oggi torna nel format delle ‘Storie’ riproponendo il meglio della stagione del talk show che va a concludersi, ci sarà spazio per l’intervista realizzata con Mirko Gancitano e sua moglie: e l’occasione è dunque propizia per parlare dei due noti genitori della musicista e attrice, molto conosciuti dal grande pubblico, sposati per tanti anni e poi separati nell’oramai lontano 2004. Scopriamo qualcosa a proposito del conduttore televisivo piemontese, la sua carriera e qualcosa sul suo privato raccontando chi è Amedeo Goria, padre di Guenda.

Se della carriera di uno dei giornalisti sportivi con più anni di servizio in Rai si conosce quasi tutto, forse è più interessante raccontare qualcosa su chi è Amedeo Goria, padre di Guenda: classe 1960 e originario di Torino, è stato corrispondente per il ‘Corriere della Sera’, ‘la Gazzetta dello Sport’, ‘il Messaggero’ e ‘il Giorno’, tra gli altri: dopo il suo ingresso in Rai, ha condotto non solo la “Domenica Sportiva” e “Unomattina Estate” ma è diventato uno degli opinionisti più in vista di vari sport, spaziando dal calcio alla Formula 1 alle varie discipline olimpiche; tuttavia, non sono mancate pure puntatine al cinema e pure sul piccolo schermo nei panni di attore. Ad ogni modo, dal grande pubblico è conosciuto per la sua relazione con Maria Teresa Ruta, sposata nel 1987 e da cui aveva avuto due figli, prima di separarsi.

GORIA, “LA RUTA? CON ME HA IL RECORD DI DUE FIGLI MERAVIGLIOSI!”

Scoprendo chi è Amedeo Goria, padre di Guenda, va aggiunto infatti che, a diversi anni di distanza dalla nascita della primogenita (classe 1988) e del fratello minore Gian Amedeo (arrivato nel 1992), la sua storia d’amore con la Ruta era terminata nel 2004 e solo negli ultimi tempi sono emersi alcuni dettagli relativi ai motivi, fra incomprensioni e i ripetuti tradimenti del conduttore televisivo nei confronti della collega: “Con Roberto Zappulla avrà pure fatto l’amore quattordici volte in un giorno, ma con me ha fatto il record di due figli meravigliosi” aveva detto Goria, rivendicando questo primato nei confronti dell’attuale compagno della ex moglie, ammettendo poi candidamente di non averla mai dimenticata e ricordandole (anche per via della nascita negli ultimi tempi dei suoi due nipoti, Noah e Anita, figli rispettivamente di Guenda e Gian Amedeo) che loro sono ancora “una grande famiglia unita, non puoi negarlo!”.

Infatti, a proposito dell’ex marito di Maria Teresa Ruta, non si può non accennare alle rivelazioni emerse di recente e che riguardano le sue avventure extra-coniugali, cosa di cui oggi il diretto interessato si è detto pentito: raccontando alcuni dettagli della sua vita privata e chi è Amedeo Goria, padre di Guenda, ricordiamo la recente relazione con Vera Miales, di 31 anni più giovane di lui e soprattutto quel celebre ‘diario’ con l’annotazione di tutti i tradimenti: “Mi è dispiaciuto molto per Maria Teresa, per l’umiliazione che ha dovuto subire a causa delle mie relazioni, che vivevo con troppa leggerezza” aveva confessato una volta Goria al quotidiano ‘la Repubblica’, accennando pure a quell’agendina in cui teneva memoria di tutte le donne avute, a suo dire “duemila amanti”, molte delle quali oggi ancora chiamano il giornalista per chiedergli “soldi o un lavoro”.