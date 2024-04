Chi è Amelia Villano, speaker e vocalist radiofonica/ Il ruolo di giudice a Tale e Quale Show 2023

Amelia Villano, dagli studi di moda alla passione per la musica

Grazie al ruolo di giudice nella passata edizione di Tale e Quale Show abbiamo fatto la piacevole conoscenza di Amelia Villano, giovane talento del mondo dello spettacolo. 27 anni e originaria di Alife, in provincia di Caserta, si è affermata negli ultimi anni come nota speaker oltre che come vocalist. La sua formazione riguarda però tutt’altro ambito dato che – come riporta True News si è formata presso un istituto tecnico di moda.

Parallelamente con gli studi, fin da giovanissima Amelia Villano ha coltivato una smisurata passione per la musica e per la danza, come testimoniato dalla prima apparizione televisiva. Nel 2015 ha infatti partecipato al talent The Voice of Italy; prima vetrina per un talento ancora in fase di costruzione ma che in poco tempo si è palesato soprattutto in ambito radiofonico.

Amelia Villano, la carriera da speaker e l’opportunità a Tale e Quale show

Come anticipato, l’impegno principale di Amelia Villano è quello radiofonico; non a caso, spicca il suo contributo come speaker per RTL 102.5. Oltre alle passioni già menzionate, la vocalist ha coltivato in parallelo anche lo studio della recitazione presso l’Accademia Artisti di Milano. Il suo talento è dunque multiforme, una versatilità che nel mondo dello spettacolo paga sempre e che nel tempo può portare a raggiungere tutti i traguardi e sogni più agognati.

Amelia Villano è anche nota come “sosia” di Belen Rodriguez. Soprattutto sui social si è spesso dilettata nell’imitare la showgirl impressionando per la grande somiglianza. Non a caso, nel 2023 è stata scelta come giudice per Tale e Quale Show. Per quanto concerne la vita privata della speaker risulta praticamente impossibile reperire informazioni corpose o attendibili; salvo i rumor – mai confermati – di un presunto flirt con Eros Ramazzotti, non sappiamo se attualmente sia fidanzata oppure felicemente single.

