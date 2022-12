Chi è Amii Stewart/ “La musica come strumento per la felicità…”

Amii Stewart ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera

C’è anche la cantante Amii Stewart tra gli ospiti di Da Noi a ruota libera, nella puntata speciale in onda oggi, domenica 25 dicembre sulla Rai. La regina della dance music si racconta ai microfoni di Francesca Filadini, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera, in una lunga intervista che porterà con sé aneddoti, retroscena e curiosità. Il pubblico rivivrà quindi le grandi emozioni dei brani più significativi della Steweart, quelli che hanno appassionato ben tre generazioni, tra cui il chiacchierassimo e iconico duetto con Gianni Morandi, con il brano “Grazie perché”, cover in italiano di We’ve Got Tonite di Bob Seg.

SLOW HORSES 2/ Cast e cura dei dettagli per un altro trionfo della serie di Apple TV+

Tra i tanti successi di Amii Stewart la realizzazione, negli anni novanta, di un album di cover delle maggiori colonne sonore di Ennio Morricone, da lui stesso arrangiato, dal titolo Pearls – Amii Stewart Sings Ennio Morricone. Successivamente l’artista è stata protagonista in diversi musical e opere teatrali, come Lady Day dedicato alla figura di Billie Holiday, Jesus Christ Superstar e Stabat Mater con Gigi Proietti, esibendosi anche per il papa e la regina Elisabetta.

Vita di Pi, Rai 3/ Ang Lee responsabile direzione e produzione del film del 2012

Amii Stewart, cantante e artista senza tempo: tutti i perché di un successo che sembra non finire

E’ stato un 2022 piuttosto impegnativo per Amii Stewart, soprattutto la scorsa estate quando l’abbiamo visto all’opera ad Arena Suzuki e, i più fortunati, nel concerto organizzato il giorno di ferragosto in Costa Smeralda. Le sue canzoni, come dicevamo, hanno segnato un’epoca e continuano ad appassionare e a far ballare le nuove generazioni, in Italia e ne mondo. “Il segreto? C’è un insieme di ingredienti molto forti: le melodie, belle ed efficaci, apparentemente semplici ma non facili, che quando le ascoltiamo non vanno più via dalla nostra mente”, aveva raccontato in una intervista di qualche tempo fa rilasciata a Panorama a proposito del successo. “Alla fine degli anni settanta c’era una grande voglia di trasmettere felicità con la musica. Certe melodie hanno una potenza espressiva intatta”, ha raccontato Amii Stewart. “Perché ci sono suoni che resteranno per sempre!”.

LEGGI ANCHE:

Balto - Sulle ali dell'avventura, Italia 1/ Pellicola diretta da Phil Weinstein

© RIPRODUZIONE RISERVATA