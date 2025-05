CHI È AMOS BOCELLI? IL PADRE, “CON ME A SANREMO DAVANTI A MILIONI DI PERSONE PER…”

Chi è Amos Bocelli, il figlio di Andrea, e cosa sappiamo a proposito della sua vita privata e sentimentale? Questa sera, in fascia prime time su Canale 5, andrà nuovamente in onda lo speciale “Andrea Bocelli 30 – The celebration”, dedicato alla lunga e fortunata carriera dell’artista toscano e che vedrà salire sul palco assieme al 66enne tenore una serie di artisti e colleghi che duetteranno con lui per due serate che vivranno sul sottile filo sospeso tra nostalgia dei ricordi e festa in musica di uno dei talenti più fulgidi prodotti dalla scena italiana. E se in un altro pezzo abbiamo aperto una parentesi sui suoi genitori, qui invece puntiamo il focus sul primogenito del cantautore, nato nel corso del suo primo matrimonio: ma chi è Amos Bocelli, il figlio di Andrea, e cosa fa oggi?

Per raccontare chi è Amos Bocelli, il figlio di Andrea, dobbiamo brevemente accennare alle due nozze del padre: dopo aver sposato Enrica Cenzatti, l’artista era diventato per la prima volta padre con la nascita prima del sopra citato Amos (1995) e successivamente del fratello minore Matteo (1997); sarà poi in seconde nozze con Veronica Berti che Bocelli sr. vivrà la sua terza e ultima esperienza di paternità con l’arrivo di Virginia, classe 2012 e oramai avviata a ripercorrere le sue orme. Passione per la musica e anche per le materie scientifiche: queste sembrano essere state le stelle polari di Amos Bocelli nei suoi primi trent’anni di vita; il primogenito, infatti, non solo si è laureato in pianoforte ma ha anche conseguito una laurea triennale e successivamente quella specialistica in ingegneria presso l’ateneo di Pisa.

FIGLIO DI BOCELLI, “LA MUSICA? FINISCO SEMPRE PER ESSERE COINVOLTO IN…”

Insomma, nel nostro racconto su chi è Amos Bocelli, il figlio di Andrea, non si può non notare come questi abbia ereditato dal padre una parte del suo talento musicale; non è nemmeno un caso il fatto che l’uomo porti lo stesso nome di Amos Martellacci, una delle figure decisive nella carriera di Bocelli senior e suo compaesano che, nonostante una semplice licenza elementare, era un uomo di grande cultura e che seguì Andrea fino a quando spiccò il volo nel mondo della musica. Per quanto concerne il lato sentimentale della vita di Amos, al momento non si hanno notizie certe se sia fidanzato o meno, e i vari pezzi pubblicati da siti specializzati sul gossip e la cronaca rosa dello showbiz nostrano non vengono in aiuto, riportando solo la grande riservatezza del 30enne e il fatto che sui propri profili social non si sbottoni molto sul proprio privato.

Insomma, a differenza di Matteo che ha scelto di seguire la carriera paterne e diventare anch’egli un cantante, il primogenito di casa ha deciso di percorrere un’altra strada, anche se un bellissimo complimento arriva proprio dal padre attraverso il suo sito ufficiale e che ci fa scoprire qualcosa di più su chi è Amos Bocelli, il figlio di Andrea: “La sua forma mentis è più votata alla dimensione scientifica, ma nel suo recente passato ha superato prove musicali impegnative, tra le quali accompagnarmi al pianoforte, nel 2013 al Festival di Sanremo” ha spiegato l’artista, sottolineando come l’allora ragazzo si fosse esibito senza timori davanti a una platea di milioni di persone. “I momenti che mi sono rimasti impressi? Mi sono sempre considerato l’uomo del backstage, spesso ascolto le loro riunioni (riferito a Matteo e al padre, NdR). Inevitabilmente mi ritrovo così sempre coinvolto” aveva raccontato una volta a proposito del rapporto con loro due.