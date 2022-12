Ana Paula Guades ex fidanzata di Ignazio Boschetto? Si sono lasciati?/ Il particolare che allarma i fan

Chi è Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto

Ana Paula Guedes è la fidanzata di Ignazio Boschetto, il tenore del trio “Il Volo“. Capelli biondi, un fisico mozzafiato e un carattere dolce e solare che non lascia spazio alle critiche. Ana è una ballerina, coreografa e insegnante di danza e proprio come Ignazio, è anche un volto noto della televisione ed è molto popolare sui social. La giovane ballerina ha 27 anni ed è nata in Brasile; sin da piccola ha amato il mondo della danza, ha iniziato a studiare e col tempo è diventata una ballerina di successo, raggiungendo vette importanti tra cui quella della versione brasiliana di Ballando con le Stelle (programma in cui fa parte del cast di professionisti).

Piero Barone è fidanzato?/ "Ero in palestra e c'era una ragazza che si allenava..."

Su Instagram Ana Paula ha ben 444 mila followers, si descrive come coreografa di Ballando con le Stelle e posta spesso foto del suo lavoro, del cast del programma e anche di alcuni hobby tra cui i viaggi, la palestra e la boxe. Il suo profilo contiene anche qualche foto insieme a Ignazio Boschetto, lo stesso di cui un anno fa aveva parlato a Verissimo con l’aria innamorata, ma che adesso secondo i rumor sarebbe solo un ex fidanzato!

Amici 2022, ed. 22/ Diretta streaming 4 dicembre: Tommy Dali e Piccolo G in sfida

Ana Paula Guedes e Ignazio Boschetto si sono lasciati? Perché?

Circa un anno fa Ana Paula Guedes e Ignazio Boschetto avevano parlato della loro storia d’amore all’interno dello studio di Verissimo. I due avevano raccontato di essersi conosciuti sui social durante la pandemia e di essere poi diventati una coppia nel 2021. Quando si sono conosciuti, nonostante la distanza, i due passavano molto tempo insieme, anche perché in quel periodo nessuno dei due poteva esibirsi, successivamente hanno trascorso l’estate insieme e la ballerina ha seguito il cantante del Volo durante il suo tour estivo.

Fidanzate Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ Ultime novità

Sembravano una coppia affiatata e i loro scatti sui social non sono mai stati molti, ma sul profilo Instagram di Ana Paula possiamo trovare una foto di capodanno insieme a Ignazio con descrizione: “Il primo di tanti ultimo dell’anno insieme” e un altro scatto che risale a San Valentino. A Verissimo Ignazio Boschetto aveva dichiarato: “Non ci conosciamo al 100% e lei vive dall’altra parte del mondo ma siamo molto innamorati ed è bello vivere le cose così, è davvero una bellissima persona”. Dopo gli ultimi scatti postati sui social da Ana Paula però, la coppia si è letteralmente dissolta e i fan hanno semplicemente pensato che i due possano essersi lasciati e forse anche a causa della distanza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA