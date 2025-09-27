Anastasia Kuzmina è una ballerina ucraina che rappresenta uno dei punti di forza da anni della trasmissione Ballando con le Stelle.

Anastasia Kuzmina è una ballerina e conduttrice ucraina che parteciperà come ballerina alla nuova trasmissione Ballando con le stelle, nuova edizione che come sempre vedrà la conduzione di Milly Carlucci e che vedrà la prima puntata sabato 27 Settembre 2025. Anastasia è una delle certezze ormai del programma e vediamo meglio chi è.

Anastasia Kuzmina nasce a Kiev il 21 Marzo 1993 e, nonostante la giovane età, è ormai una delle più esperte all’interno del noto programma. Fin da bambina ama ballare e cantare ma inizialmente studia il Liceo delle relazioni internazionali; a 15 anni si trasferisce in Italia dove fa il Turistico ma successivamente si iscrive al DAMS a Bologna e poi dopo a Scienze della Comunicazione a Roma.

Lei ci prova ma ha troppi impegni lavorativi che non le permettono di continuare gli studi e la danza ha la priorità. Prima partecipa ai campionati italiani di danza e nel 2019 viene presa a Ballando con le Stelle dove vince al primo tentativo, abbastanza a sorpresa, con il modello e attore Andrès Gil. La donna poi ha anche presentato il suo primo programma, Anastasia Love Dance

Anastasia Kuzmina tra passione per il ballo e situazione in amore

Negli anni Anastasia Kuzmina si è occupata di ballare con diversi protagonisti a Ballando con le Stelle e dal 2017 è ormai una costante presenza all’interno dello show. Quest’anno la ballerina farà coppia con una delle presenze fisse – stavolta in un altro ruolo – dello show, ovvero il noto conduttore Paolo Belli.

Per quel che riguarda invece la vita privata Anastasia Kuzmina è sempre stata molto discreta, nel 2018 ha avuto una storia con il suo allievo Francisco Porcella, partner a Ballando con le Stelle e ora invece è fidanzata con Alessio Di Gennaro ed i due si sono conosciuti mediante TikTok, qualche anno fa. Alessio fa il nutrizionista e la donna lo ha notato sui social e come riporta Leggo parlò qualche tempo fa:

“Una sera per caso mi è apparso un suo video, l’ho guardato fino alla fine e ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale e un pò piacione. Cosi gli ho scritto e ho prenotato una visita”. Dopo anche il ragazzo ha svelato che ha usato qualche stratagemma nel loro primo incontro.