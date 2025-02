La ballerina Anbeta Toromani farà tappa nel programma di Canale Cinque Verissimo, condotto da Silvia Toffanin e in onda domenica 9 Febbraio 2025. Anbeta è una ballerina di origini albanese che ha avuto negli anni grande successo ad Amici ed è diventata molto famosa in Italia ma andiamo a vedere meglio chi è Anbeta Toromeni.

Chi è Mauro Coruzzi in arte Platinette: vita e carriera/ "Dopo ictus ho trovato sollievo nel canto perché..."

Nata in quel di Tirana nel 1979, Anbeta Toromani si è avvicinata fin da giovane al mondo del ballo, riuscendo a far diventare nel corso della vita un lavoro quella che sembrava solamente una grande passione. Anbeta Toromani è poi entrata nel cast di Amici di Maria De Filippi e in poco tempo si è messa in mostra, sfoggiando il suo grande talento e la sua passione che le permette di girare da protagonista i teatri di tutta Italia. Al Teatro San Carlo di Napoli si rende protagonista con lo Schiaccianoci e qualche tempo dopo la vediamo nell’opera Mozart Requiem. Tra le sue esperienze si ricordano quelle come giudice ad Amici, dove spesso fa tappa anche nelle puntate domenicali per giudicare le prestazioni dei vari allievi di Maria De Filippi.

Veronica Peparini e la curiosa proposta di matrimonio di Andreas Muller/ "Così diventerà mio marito"

Anbeta Toromani e la sua vita privata: l’amore per il marito Alessandro Macario

Negli anni Anbeta è sempre stata molto riservata ma allo stesso tempo si è legata al ballerino Alessandro Macario, diventato guest Resident al Teatro San Carlo di Napoli. Il loro matrimonio è avvenuto nel 2009 e tra i due spesso sono scattate delle importanti dediche anche sui social, dove la ragazza ha ricordato lo spessore del suo sentimento nei confronti dell’uomo: “E’ l’amore della mia vita e non potrei immaginarmi una vita senza di lui”.

Nonostante ciò vige il riserbo totale sulla coppia eccetto una breve intervista rilasciata mesi fa ai microfoni di Verissimo dove Anbeta venne e raccontò alcuni aspetti della sua vita. Anbeta Toromani ha raccontato come l’incontro avvenuto con il collega e maestro Kledi Kadiu abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua vita, nel corso di un videomessaggio, la ballerina ha ricevuto anche la dedica di Alessandra Celentano, oggi sua speciale amica: “Cara Anbeta, per me tu sei il mio tesoro. Una ballerina bravissima e davvero piena di talento, sei come una figlia per me e insieme condividiamo questa grande passione per la danza, ti voglio molto bene” con Anbeta quasi commossa dalle parole della maestra e anche grande amica.

Kikò Nalli, chi è l'ex di Tina Cipollari? Oggi ha una nuova fidanzata, Vanessa Pontarollo/ "Feeling pazzesco"