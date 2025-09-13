Chi è Andrea Acutis, padre di Carlo? "Era un ragazzo speciale, aveva improntato la sua vita nella preghiera e capito che..."

CHI È ANDREA ACUTIS? “CARLO, GENIO DELL’INFORMATICA MA ANCHE UN…”

Chi è Andrea Acutis, padre di Carlo, e cosa sappiamo di Michele e Francesca, fratello e sorella del giovane santo, canonizzato proprio pochi giorni fa da Papa Leone XIV? Nella nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, i riflettori saranno di nuovo puntati sulla straordinaria vicenda, umana e di fede, del 15enne proclamato santo e a cui sono stati attribuiti almeno due miracoli: a parlarne, con la padrona di casa Silvia Toffanin, la signora Antonia Salzano Acutis, madre del ragazzo scomparso nel 2006 a causa di una forma di leucemia molto aggressiva. E, con l’occasione, possiamo provare ad aprire una parentesi sul resto della famiglia dell’adolescente che già era diventato beato nel 2020, e di cui conosciamo meno dato che hanno avuto meno occasioni di parlare in pubblico. Scopriamo dunque chi è Andrea Acutis, padre di Carlo, e cosa fanno oggi Michele e Francesca, i suoi due fratelli.

Cos'è la leucemia mieloide acuta, malattia di Carlo Acutis?/ Sintomi e cause: una possibile terapia se...

Per raccontare chi è Andrea Acutis, padre di Carlo, facciamo un breve salto indietro nel tempo: il futuro santo, canonizzato dal nuovo Pontefice, era figlio appunto del signor Carlo e della signora Antonia Salzano, testimoni della fervente fede di quel ragazzo sin da piccolo: il padre, nel 1991 (quando nacque Carlo), viveva a Londra assieme alla moglie (imprenditrice) dove lavorava come finanziere presso un’importante banca. Convolati a nozze solo l’anno prima, erano diventati genitori del loro primogenito, battezzato peraltro proprio nella capitale inglese nella chiesa di Nostra Signora dei Dolori nel quartiere di Chelsea. Dopo il ritorno della famiglia a Milano, il piccolo Carlo aveva continuato i suoi studi presso i gesuiti e qui aveva cominciato a permeare ogni momento della sua vita con la fede cattolica e la passione per il mistero dell’Eucaristia.

Chi è Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo/ "Ha convertito anche me. Primo miracolo? Al funerale quando..."

I FRATELLI DI CARLO ACUTIS, “NATI DOPO LA SUA MORTE, NON HANNO…”

Scoprendo chi è Andrea Acutis, padre di Carlo, possiamo rifarci a un articolo apparso su ‘Avvenire’ e in cui si parla dell’uomo e si presenta un estratto del libro in cui ricorda il figlio (“Nostro figlio Carlo Acutis. La scuola di fede del santo di internet”). “Carlo usava di tutte le cose buone di questo mondo, ma il mondo non era il suo tesoro” scrive il genitore oggi 60enne, e poco avvezzo ai riflettori. “Per una particolare provvidenza del Signore, Carlo ha potuto beneficiare sin da piccolo di una speciale unità e armonia interiori che venivano continuamente rinnovate dalla sua scelta di mettere Dio al primo posto” continua. E in un’altra intervista, il signor Acutis aveva così descritto il figlio: “Carlo era un ragazzo speciale, aveva improntato la sua vita nella preghiera. Già a 7 anni, non mancava mai un appuntamento quotidiano con la Messa (…) Cosa sognava di fare da grande? Era un genio dell’informatica e (…) guardava l’universo come segno del Creato. Sapeva benissimo che i mezzi di comunicazione odierni potevano esser utilizzati per renderci insensibili al mondo, lui invece li ha utilizzati come tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo”.

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Basta dire che dna unghie è di Andrea Sempio! Può essere di chiunque”

Nel nostro ritratto su chi è Andrea Acutis, padre di Carlo, possiamo accennare pure a Michele e Francesca, i suoi fratelli minori nonché gemelli: oggi 15enni, vivono tra la loro Milano e Assisi e, come ricordano alcuni articoli di giornale, hanno pure rinnovato qualche anno fa la loro consacrazione alla Madonna in una piccola chiesetta del capoluogo lombardo. I due sono nati nel 2010, quattro anni dopo la morte di Carlo, il fratello che non hanno mai conosciuto se non attraverso le testimonianze di papà Carlo e mamma Antonia; proprio a detta della madre, il loro arrivo è stato un “miracolo”, dato che il figlio, prima di spirare, aveva rincuorato la donna rassicurandola che le avrebbe dato altri segni della sua presenza. E, successivamente, Antonia Salzano aveva pure sognato Carlo, col ragazzo che la rassicurava che “sarei diventata di nuovo mamma”. E così è stato.