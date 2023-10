Chi è Andrea Antonello, ragazzo autistico a Ballando con le stelle/ Dall’infanzia al viaggio col padre Franco

Chi è Andrea Antonello, il ballerino per una notte di Ballando con le stelle 2023

Il primo ballerino per una notta di Ballando con le stelle 2023 è Andrea Antonello. Nato a Castelfranco Veneto nel 1993, Andrea ha ricevuto a tre anni la diagnosi di autismo. I suoi genitori Bianca e Franco sono sempre stati al suo fianco e hanno combattuto giorno per giorno per offrirgli la possibilità di migliorare ed essere felice.

Nel 2010 Franco decide di fare qualcosa di incredibile per suo figlio: intraprendere un lungo viaggio a due, padre e figlio, in sella a una moto. Da questa esperienza unica e dal bagaglio che ne è conseguito è nato un romanzo, Se ti abbraccio non aver paura, poi diventato un film di Salvatores. Questo viaggio è servito ad Andrea per crescere e intraprendere la propria vita in autonomia.

Andrea Antonello e la battaglia contro l’autismo del padre Franco

Andrea Antonello, ospite a Ballando con le stelle 2023, ballerà nel corso della prima puntata sulle note di “Vent’Anni” di Massimo Ranieri insieme a Laura Faccio, ballerina della International Dance Bassano. Suo padre Franco sarà lì al suo fianco e racconterà la storia del ragazzo, fatta di tanta forza, coraggio e amore.

«Hanno chiamato loro – ha dichiarato papà Franco al Gazzettino – e le cose, quando nascono spontaneamente, diventano ancora più belle”. Ovviamente sarà anche un’occasione per sostenere i progetti «che servono a quelle famiglie che non hanno la possibilità di mostrarsi. Noi diamo un aiuto e così, dove ci invitano, noi andiamo» ha aggiunto l’uomo.

