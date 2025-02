Andrea Bonomo a Sanremo 2025, chi è il cantante di ‘Tutta l’Italia’

C’è chi l’ha proclamata ‘la vera hit di Sanremo 2025’, ma chi è che canta la canzone ‘Tutta l’Italia‘, sigla del festival? Dietro la musica di Gabry Ponte c’è Andrea Bonomo, un noto compositore e cantautore italiano, che ha in realtà già partecipato a Sanremo nel 2008, ma nella sezione ‘Nuove proposte’. La musica è, dunque, la sua vita oltre che la sua professione. E nonostante abbia ottenuto anche dei successi in questo campo, spulciando i suoi social scopriamo che Andrea vive una vita tranquilla, fatta di musica e famiglia.

È proprio attraverso il suo profilo Instagram che scopriamo che il cantante di ‘Tutta l’Italia’ ha una compagna di cui è profondamente innamorato, di nome Giada, e una figlia di 14 anni di nome Nilde. A loro sono dedicate delle bellissime parole d’amore in alcuni post. Proprio in uno di questi scrive: “Cos’hai fatto di buono nella vita? Quasi niente, tranne amare loro. La differenza tra sopravvivere e vivere. Grazie!”

La carriera e i successi di Andrea Bonomo

Poco, dunque, si conosce della sua vita privata. Andrea Bonomo è un uomo che preferisce rimanere lontano dai riflettori e far parlare, invece, la sua musica. Nato a Gallarate l’11 dicembre 1978, ha collaborato con il produttore e autore Luca Chiaravalli. Successivamente, ha deciso di lavorare soprattutto come autore per altri artisti. Una carriera che, d’altronde, gli ha portato grandi soddisfazioni, visto che ha firmato brani anche di grande successo, nonché canzoni sanremesi come ‘Fatti avanti amore’ di Nek, che ha partecipato a Sanremo 2015; o ancora ‘Così sbagliato’ de Le Vibrazioni, a Sanremo 2018; la celeberrima ‘Dove si balla’ di Dargen D’Amico, del Sanremo 2022; e infine l’iconica ‘Sincero’ di Bugo e Morgan a Sanremo 2020.