Chi è Andrea Colamedici: vita e carriera dell'autore e saggista sposato con la filosofa Maura Gancitano. La coppia ha creato assieme una...

CHI È ANDREA COLAMEDICI? MARITO DI MAURA GANCITANO E ASSIEME A LEI…

Chi è Andrea Colamedici e cosa sappiamo di lui e del saggio “Ipnocrazia” che negli ultimi mesi, dopo la sua uscita, ha fatto molto discutere e peraltro si rifà a uno dei temi più caldi della stretta attualità?

Questa sera, a partire dalle ore 00.05 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di “Codice. La vita è digitale”, il format condotto da Barbara Carfagna e che, oltre ad avere come ospite il Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, affronterà diversi argomenti interessanti legati al settore new tech, cyber-security e gli intrecci con la politica e la sicurezza nazionale; e tra i temi sul tavolo anche una intervista al saggista ed editore molto attivo negli ultimi anni nel campo della divulgazione culturale, la mente dietro il volume “Ipnocrazia” e una interessante teoria sulla ‘guerra cognitiva’ (ne parliamo quest’oggi, più diffusamente, in un altro pezzo). Ma chi è Andrea Colamedici e come mai questo saggio ha fatto così tanto parlare di sé?

Per rispondere a queste due domande e scoprire chi è Andrea Colamedici, possiamo partire dalla biografia e la carriera del 38enne autore, marito della filosofa di origini siciliane Maura Gancitano che il grande pubblico forse conosce anche meglio per via delle sue ospitate in televisione in qualità di opinionista di talk show legati alla politica e all’ambito della cultura.

Classe 1987 e originario di Roma, come accennato Colamedici è un apprezzato saggista, docente di Prompt Thinking presso lo IED della Capitale e anche la 24Ore Business School, è direttore filosofico del ‘Festival del Pensare Contemporaneo’ di Piacenza, autore di podcast e ha fondato assieme alla moglie pure una casa editrice, mentre i lettori di ‘Vanity Fair’ lo conoscono pure per una rubrica settimanale avviata tempo fa sul magazine.

COLAMEDICI, “IO SONO XUN. IL SAGGIO? UNA PERFORMANCE NARRATIVA PER …”

Ad ogni modo, nel raccontare chi è Andrea Colamedici non possiamo non passare da uno dei punti più interessanti e controversi della sua produzione letteraria che annovera diverse opere e pure una a nome del misterioso filosofo cinese Jianwei Xun, pseudonimo dietro cui si nascondeva lo stesso saggista capitolino.

“Ipnocrazia. Trump, Musk e la nuova architettura della realtà” è un prodotto editoriale ibrido e i cui motivi di interesse verso di esso stanno nella sua stessa genesi: infatti l’opera è nata attraverso una co-scrittura mediante l’intelligenza artificiale e inventando il personaggio dello scrittore cinese, definito come una sorta di summa o collettivo “di intelligenze umane e artificiali”. Nonostante il libro abbia sollevato dibattiti e anche discussioni sulla natura deontologica dell’operazione, è diventato un piccolo caso già così, trattando comunque in modo interessante una tematica molto attuale, ovvero quelli che sono i meccanismi del potere nell’epoca del digitale e di ChatGPT.

Parlando di chi è Andrea Colamedici e della sua opera, su cui sicuramente tornerà questa sera la puntata di “Codice” su Rai1, possiamo ricordare come “Ipnocrazia” si soffermi tangenzialmente non solo su quel concetto di ‘guerra cognitiva’ che abbiamo introdotto prima ma anche su come funzioni la manipolazione della realtà e della percezione delle masse attraverso i social media e quelle che, come spiega bene il titolo del libro scritto con l’aiuto della Gancitano, sono definite le narrazioni ipnotiche con riferimento alle strategie comunicative di Donald Trump e alle campagne orchestrate da Elon Musk.

In una intervista concessa a ‘l’Espresso’ dopo che era venuta a galla la vera natura di “Ipnocrazia”, ecco cos’ha rivelato Colamedici: “Mai voluto costruire un falso, né mettere in atto una beffa per dimostrare che i giornali non sono in grado di controllare le informazioni. Mi interessava una performance narrativa con cui costruire la stessa realtà che il libro analizzava” ha spiegato il 38enne, alludendo ai nuovi modi oggi di fare filosofia. “Xun non esiste? Non si può dire nettamente chi ha scritto cosa: io ho elaborato un percorso in vari passaggi a partire dalle parole” ha detto a proposito di quest’esperimento di costruzione narrativa che in Francia ha talmente spopolato che “hypnocratie” è annoverato come lemma su Wikipedia e molti hanno cercato di intervistare Xun. “Lo smarrimento in cui ci troviamo ha aiutato a rendere più pervasivo il concetto di’ ‘ipnocrazia’. Siamo in cerca di parole, che ci aiutino a orientarci nel caos”.