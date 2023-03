Chi è Andrea, finalista The Voice Kids 2023/ Con “La notte” conquista D’Alessio e Arisa

Andrea vincerà The Voice Kids 2023?

Andrea è uno dei finalisti della prima edizione The Voice Kids 2023, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. Il ragazzo di soli 12 anni ha conquistato tutta la giuria di The Voice sulle note de “La notte”, il brano di Arisa portato al successo al Festival di Sanremo. Andrea è un ragazzo di 12 anni della provincia di Brescia e sulle note de “La notte” ha commosso il pubblico e i coach; in particolare Clementino che si è commosso fino alle lacrime. Tutti e quattro i coach, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri, si sono girati per scoprire chi fosse, ma alla fine Andrea ha scelto di entrare nel team di D’Alessio.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 11 marzo 2023: le cinquine del sabato

La prova canora di Andrea sulle note de “La notte” ha convinto anche la stessa Arisa che sui social ha commentato: “che bravo! Grazie The Voice”.

Andrea “Quando canto entro nel mio mondo, un mondo dal quale poi faccio fatica ad uscire”

Andrea sulle note de “La notte” ha conquistato giuria e pubblico di The Voice Kids 2023. Gigi D’Alessio, incuriosito dalla scelta di un brano così profondo e difficile, ha chiesto al ragazzo di soli 12 anni: “come mai hai scelto questo pezzo?”. Il ragazzino ha prontamente risposto: “l’ho scelto perchè lo sento molto mio, descrive le emozioni di quando i miei nonni sono venuti a mancare, è successo due anni fa…Quando, nel 2021, i miei nonni sono morti, mi sono avvicinato molto di più alla musica. Con la canzone ‘La notte’, li ho pensati spesso, di notte, i miei nonni. Se devo dire la verità, mi è capitato anche di sognarli”.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 11 marzo 2023

Non solo, Andrea ha raccontato che la musica è il suo mondo: “quando canto entro nel mio mondo, un mondo dal quale poi faccio fatica ad uscire”. Tra le sue passioni non solo la musica, ma anche il famosissimo cubo di rubik!

LEGGI ANCHE:

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 marzo 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA