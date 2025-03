CHI È ANDREA IANNONE? “CI TENEVO A SEGUIRE ELODIE A SANREMO PERCHE’…”

Chi è Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, e cosa sappiamo della vita privata e sentimentale dell’ex centauro della MotoGP? Questo pomeriggio la 34enne cantautrice e attrice sarà nuovamente ospite negli studi di “Verissimo” e il ritorno della poliedrica artista romana, ospiti di Silvia Toffanin per presentare la pellicola “Gioco pericoloso” di Lucio Pellegrini, di cui è una delle protagoniste, sarà anche l’occasione per riaccendere i riflettori sul suo attuale compagno, l’uomo assieme al quale la diretta interessata sembra voglia costruire una famiglia. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà alla padrona di casa, raccontiamo chi è Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, con qualche dettaglio sulla loro love story.

Guenda Goria, chi è: figlia d'arte, oggi pianista e attrice/ Il dolore della gravidanza extrauterina

Per scoprire chi è Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, dobbiamo fare brevemente un passo indietro, dando conto non solo della carriera di uno dei più talentuosi piloti italiani del motomondiale e della Superbike degli ultimi anni ma anche dei suoi amori VIP, dal momento che il centauro abruzzese non è certo nuovo a love story da copertina. Classe 1989 e originario di Vasto (Chieti), Iannone aveva debuttato nella classe 125 del Mondiale a soli 16 anni, nel 2005, categoria in cui gareggerà fino al 2009 in sella all’Aprilia e ottenendo come miglior risultato un settimo posto finale. Poi ecco la Moto2 con tre posti finali sul podio in altrettanti anni e, infine, l’approdo in MotoGP dove non riuscirà a ripetersi con la Ducati prima e Suzuku e Aprilia poi. Nel 2019 la squalifica per doping (quattro anni per uso di anabolizzanti) segnerà la fine della carriera ad alti livelli col ritorno in MotoGP nel 2024 per il Gran Premio della Malesia e poi in Superbike in sella alla Ducati.

Fabio Canino, chi è? Le fake news sulla malattia di Parkinson/ Ecco perchè gli tremano le mani

ELODIE, “SONO MATURA PER AVERE DEI FIGLI: DI IANNONE MI PIACE IL…”

Raccontando chi è Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, non possiamo ovviamente non dare conto della sua partecipazione nel 2021 all’edizione di “Ballando con le Stelle”, in coppia con Lucrezia Lando, con tanto di gossip su una loro possibile relazione, mai confermata. Come anticipato sopra, prima di legarsi ad Elodie, Iannone era stato protagonista di alcune relazioni molto chiacchierate, su tutte quella con Belen Rodriguez con cui diede vita all’amore dell’estate 2016: due anni dopo Andrea e Belen avevano preso strade diverse e il pilota aveva cominciato a uscire con Giulia De Lellis e, successivamente, con la modella e influencer venezuelana Carmen Victoria Rodriguez sempre nel 2020. Se con la Lando e Alessia Tedeschi so è solo parlato di flirt e per giunta mai confermati, quello per Elodie Di Patrizi sembra essere un amore destinato a durare, tanto che l’artista di recente aveva ammesso la sua volontà di diventare finalmente mamma.

Elodie a Verissimo: "Adesso ho imparato ad amarmi"/ "Le critiche? Ora mi arrabbio meno"

Proprio in una intervista concessa qualche giorno fa a ‘La Gazzetta dello Sport’ scopriamo qualcosa di più su chi è Andrea Iannone, fidanzato di Elodie: il 35enne chietino, prendendo spunto dal suo ritorno in pista dopo la squalifica (“Un cerchio che si chiude”), era poi tornato sulla liaison con la reginetta del pop nostrano e sulla sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo: “Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo” aveva detto, confessando di sostenerla sempre in tutto ciò che Elodie fa. “Lei s’impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide (…) La velocità? A dire il vero aveva un po’ di paura ma l’anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto” ha spiegato Iannone a proposito della fidanzata, mostrando la gioia per il poter condividere la sua passione con lei.