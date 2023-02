Andrea Iannone, fidanzato Elodie/ Storia d’amore e dichiarazioni, Lei: “Amore mio…”

Andrea Iannone, il nuovo fidanzato di Elodie, chi è?

Elodie a breve sarà ospite di Domenica in, dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2023 per il brano “Due” e per i meravigliosi outfit, il popolo del web e il mondo del Gossip continuano a parlare e a pensare assiduamente alla nuova storia d’amore della cantante, quella con Andrea Iannone, noto pilota motociclistico ed ex fidanzato di alcune delle donne più note del mondo dello spettacolo tra cui: Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Importante citare le ex del bel motociclista dato che quando Elodie e Iannone, qualche mese fa, sono stati paparazzati insieme per la prima volta a Milano, il web ha immediatamente elencato le varie “conquiste” dello sportivo. Andrea Iannone in ogni caso è sempre stato descritto dalle ex fidanzate come un uomo molto dolce e sensibile, sarà per questo che Elodie si è innamorata di lui? Dopo l’importantissima relazione vissuta con il rapper Marracash, Elodie si è data una seconda possibilità tra le braccia di Andrea e se fino a qualche mese fa la loro storia d’amore era solo “un presunto flirt”, adesso i due sono “usciti allo scoperto” e hanno anche condiviso sui social dei momenti insieme.

Elodie e Andrea Iannone, le foto insieme e le ultime dichiarazioni

Dopo i primi mesi di paparazzate, la “storia segreta e privata” tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone è venuta fuori come una vera e propria storia d’amore e non solo un piccolo flirt! A dimostrarlo, in questi ultimi mesi, è stata proprio la coppia che dopo essersi lasciata fotografare nel backstage del Festival di Sanremo 2023, ha anche pubblicato alcune foto sui social.

I due hanno fatto degli scatti a letto, in macchina durante un viaggio nella macchina del motociclista vestiti in total black ed Elodie si è lasciata andare anche ad alcune dichiarazioni. A Verissimo la cantante aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Io e Andrea ci conosciamo da qualche mese, ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione. Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. È tutto da scoprire”. Quella frequentazione di cui parlava la cantante si è poi trasformata in una bellissima storia d’amore e a dimostrarlo è stata proprio la cantante che recentemente ha postato uno scatto di Iannone a letto su Instagram scrivendo: “Amore mio matto”. I fan della cantante si dividono sui social, alcuni sperano che Elodie torni con l’ex fidanzato Marracash mentre altri iniziano ad apprezzare questa nuova storia d’amore che sembra rendere davvero felice la cantante.

