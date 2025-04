Tutto su Andrea, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e donne, nel corso della puntata del 15 aprile 2025, arriva Andrea, un cavaliere che, dopo aver visto in tv Sabrina Zago, ha deciso di provare a conoscerla e a corteggiarla. Nonostante i dubbi iniziali e l’iniziale voglia di concedere l’esclusiva a Guido, Sabrina cambia idea e, dopo aver ascoltato i consigli di Gianni Sperti e Tina Cipollari, decide di conoscerlo. Andrea, un autotrasportatore romano, colpisce Sabrina che decide di farlo restare per conoscerlo meglio.

Sabrina riceve così l’applauso dello studio, compreso quello di Guido che scatena la forte reazione di Tina Cipollari. “Trovo assurdo che un uomo incoraggi un altro uomo nella conoscenza della donna con cui sta uscendo anche perché lei ha deciso di farlo restare”, sbotta Tina. Non fidandosi di Guido, Tina Cipollari prova a far aprire gli occhi a Sabrina. “Fossi in te cambierei i programmi della serata e uscire con Andrea. Non ti fidare di Guido“, dice la bionda opinionista mentre Sabrina decide di ballare proprio con Andrea.

Andrea e la prima esperienza a Uomini e Donne

Dopo il ballo, Tina Cipollari torna nuovamente sull’argomento. “Sabrina fossi in te rifletterei su Guido. Non mi sta piacendo affatto. Poi sto ripensando alla serata salvata. Lui voleva portarla in quel ristorante per sponsorizzare la serata. Sabrina, tu affidi il tuo uomo al primo che capita“, dice ancora Tina che esorta la dama a concentrarsi su Andrea, ma chi è il nuovo cavaliere? Andrea, come detto, si occupa del trasporto di materie alimentari presso le scuole e non è la prima volta che partecipa a Uomini e Donne.

Andrea, infatti, ha raccontato di aver partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2016 senza, tuttavia, svelare dettagli della sua prima partecipazione al programma. “Io per lavoro mi alzo alle 3 e mezzo. Questa sera, se lei avesse deciso di uscire con mei, sarei rimasto senza problemi”, dice Andrea che prova a conquistare il cuore della dama.

