ANDREA MANFREDONIA, MARITO MARTINA STELLA/ “Ero chiusa all’amore ma poi…”

Andrea Manfredonia, il grande amore di Martina Stella

Martina Stella, dal 2015 è felice al fianco di Andrea Manfredonia, suo marito e padre del suo secondogenito, Leonardo: “Ad un aperitivo ho incontrato lui. Non mi fidavo più del mio istinto, avevo paura. Però mi sono fidata del suo. Nonostante fosse molto giovane voleva costruire qualcosa con me. Siamo stati insieme un anno e poi ci siamo sposati. Io sono stata subito molto chiara, non cercavo un’avventura. C’è stata da subito la voglia di costruire qualcosa per noi tre. Dopo tanto è arrivato Leonardo. Volevo che Ginevra si sentisse sempre la principessa di casa. Andrea è stato bravo, è entrato in punta di piedi nelle nostre vite. La seconda maternità l’ho vissuta con gioia. Pensavo di essere più preparata, c’è stata tanta emozione, paura. È stato molto desiderato. Lui è un papà molto presente ma anche severo e rigido, anche con Ginevra. Io sono più giocherellona”.

Chi è Andrea Manfredonia?

Andrea Manfredonia (classe 1988) è il marito della celebre attrice Martina Stella, che a breve sarà ospite di Verissimo per parlare della sua carriera e della sua famiglia. Oltre ad essere colui che ha riportato la felicità all’interno della vita di Martina, dopo la rottura dall’ex compagno Gabriele Gregorini (padre della primogenita dell’attrice: Ginevra), Andrea è anche il figlio di un celebre calciatore di serie A: Lionello Manfredonia, che ha giocato come difensore e centrocampista nella Roma, nel Lazio e anche nella Juventus.

Prima di innamorarsi della bella Martina Stella, Andrea, proprio come il padre, si è innamorato del calcio e ha scelto di fare della sua passione il suo lavoro; dopo essersi laureato in “Management delle imprese sportive”, è diventato un procuratore sportivo e dal 2013 è il titolare, assieme a due soci, di una agenzia di management sportivo in cui si occupa di gestire vari aspetti della vita privata e lavorativa dei calciatori. Già noto ai mass media, Andrea Manfredonia è diventato ancora più noto all’interno del mondo del gossip nel 2015, anno in cui iniziò la sua frequentazione con l’attrice Martina Stella.

La storia d’amore tra Andrea Manfredonia e Martina Stella

Come avevamo preannunciato, nel 2015 Andrea Manfredonia inizia a frequentare la celebre attrice Martina Stella ma tra i due non c’è stato nessun colpo di fulmine! Al contrario, pare che i due andassero con i piedi di piombo e questo anche a causa delle sofferenze passate dell’attrice e dal fatto che lei avesse già una figlia.

A Domenica in Martina Stella aveva raccontato: “Colpo di fulmine? No, assolutamente, c’ha messo tanto e s’è dato da fare. Venivo da un momento un po’ così, dopo una separazione, con una bimba piccola… In quelle situazioni non ci si fida più del proprio istinto e di sé stesse. Come ci siamo conosciuti? I miei amici organizzavano questi aperitivi, queste cene, in cui intervenivano sempre potenziali partner imbarazzanti. Un giorno però s’è presentato lui e ha capito subito che per aprire il mio cuore doveva faticare, entrare delicatamente anche dentro la mia famiglia e conoscere piano piano la mia famiglia. E conquistarmi un po’. È stato molto bravo, è anche un gran f**o e quindi me lo sono preso!”. Nel corso di pochi anni però, pare che i due si siano molto innamorati e proprio per questo nel 2016 sono convolati a nozze e nel 2021 sono diventati genitori del piccolo Leonardo, da cui Andrea Manfredonia è ormai inseparabile.

