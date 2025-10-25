Andrea Marinelli, chi è il tentatore di Lucia Ilardo a Temptation Island: il flirt si è esaurito dopo il programma

Andrea Marinelli è un personaggio che il pubblico televisivo ricorda molto bene, visto che ha giocato un ruolo chiave nella separazione tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Marinelli ha avuto un breve flirt con Lucia Ilardo, che ha confessato di aver avuto anche un rapporto, anche con l’obiettivo di mettere alla prova il suo sentimento nei confronti di Rosario, che si è rivelato essere più importante di quanto immaginasse. Intervistato da Witty TV, Andrea Marinelli aveva raccontato alcuni passaggi della sua vita, soffermandosi anche su qualche ricordo: “Spero che la vita mi riservi un po’ di fortuna. Andai via dall’Italia per amore”.

Ai microfoni di Witty TV Andrea Marinelli aveva colto l’occasione per raccontarsi anche dal punto di vista caratteriale, descrivendosi come “una persona particolarmente sincera e trasparente”. Tutte caratteristiche che aveva stuzzicato la curiosità di Lucia Ilardo, che ha notato ovviamente anche le interessanti caratteristiche fisiche del ragazzo con il quale si è concessa un po’ di leggerezza dopo la fine della relazione con Rosario.

Andrea Marinelli e la rabbia di Rosario a Temptation Island

Il momento dell’avvicinamento a Temptation Island tra Lucia Ilardo e Andrea Marinelli ha scatenato la rabbia e allo stesso tempo la delusione di Andrea Marinelli. L’ex fidanzato di Lucia, durante il viaggio nei sentimenti, si è espresso così dopo aver visto per la prima volta i video in cui i due si mostravano particolarmente vicini. Una questione che ha fatto andare su tutte le furie Rosario Gulgielmi:

“Non avrei mai pensato che scene di questo genere potessero toccarmi così tanto. Gelosia fortissima, non voglio confonderla con l’amore” lo sfogo a Temptation Island che ha innescato la rabbia dopo aver visto l’allora fidanzata a un passo dal tentatore Andrea Marinelli.

