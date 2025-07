Chi è Andrea Marinelli, che si sta mettendo in mezzo alla coppia composta da Lucia e Rosario? Sempre attento al fisico anche se a volte si fa male

Il programma dell’estate è senza dubbio Temptation Island 2025 che ancora una volta sta registrando ascolti record per la felicità di Filippo Bisciglia e per Maria De Filippi che lo produce con la sua Fascino. Il pubblico sembra essere sempre più affamato di storie d’amore complicate, di storie di torbidi tradimenti e chi ne ha più ne metta, dimenticandosi a volte (come succede alle coppie partecipanti) che i tentatori sono pagati per mettere un po’ di pepe.

Tra questi tentatori c’è anche Andrea Marinelli che sta mettendo in crisi la coppia composta da Lucia e Rosario soltanto valorizzando lei di più rispetto al fidanzato. Quest’ultimo si è infuriato come non mai e chissà cosa succederà nella puntata di stasera e quella di domani sera. Infatti, Lucia si è confidata molto con il single Andrea Marinelli, spiegandogli tutto quello che non gli piace del suo ragazzo. Di tutta risposta Andrea ha provato a consolarla attaccando Rosario: “Non ti valorizza!” Come procederà il loro viaggio nei sentimenti.

Andrea Marinelli e il problema alla muscolatura: “È un po’ fragile”

Come ha raccontato nel video di presentazione, il tentatore Andrea Marinelli ha raccontato della sua intensa attività fisica dicendo che “il problema è la mia muscolatura, e infatti è un po’ fragile, non risponde agli stimoli”. Spesso si fa male ma non per questo ci riprova al fine di migliorare il suo aspetto esteriore.

Avendo fatto nuovo per molto tempo il tentatore di Temptation Island 2025 ha fatto notare come abbia il bacino piccolo e le spalle molto larghe, ma ciò che ha attenzionato il pubblico è il fatto che quando ha una persona al suo fianco ha la tenenza a tenerci molto. Tra una decina di anni si vede con un buon lavoro, una posizione adeguata al suo grado di studio, e una relazione che sia degna di questo nome dopo le tante relazioni burrascose che ha avuto.

