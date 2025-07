Chi è Andrea Marinelli? Lo sconosciuto che ha conquistato il pubblico di Temptation Island. Con Lucia è scattata un’intesa?

Andrea Marinelli è uno dei single che quest’anno ha partecipato a Temptation Island 2025. Il tentatore sta ‘corteggiando’ Lucia, la fidanzata di Rosario che è nel programma insieme al compagno per via del fatto che lui non vuole andare a convivere. Insieme a Flavio Ubirti, Andrea è tra i più amati del parco single dell’attuale edizione, anche per via del fatto che è completamente sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Ma chi è il tentatore Andrea? E quali sono il suo lavoro e le sue passioni? Il giovane si è raccontato ai microfoni di Witty Tv e si è presentato dicendo di avere 29 anni e di lavorare per un’azienda di logistica dove ricopre il ruolo di caposquadra. Tra i suoi più grandi sogni c’è quello di avere più responsabilità lavorative ma non solo, lui ha anche voglia di conoscere una donna che sarà poi la sua fidanzata, e nella presentazione spiega anche di essere una persona che si affeziona molto alle altre.

Andrea Marinelli e il suo amore per lo sport: “La mia muscolatura, però, è molto fragile“

La passione più grande di Andrea Marinelli resta però quella dello sport. Infatti, per tanti anni ha praticato nuoto, disciplina che gli ha concesso di avere un fisico bellissimo: “Ho sempre fatto attività fisica di qualsiasi tipo. Il problema è che la mia muscolatura è un po’ fragile e non risponde sempre agli stimoli”. Così ha spiegato nel video di presentazione di Witty Tv dicendo che spesso è talmente attratto dallo sport che non si accorge di andare un po’ oltre a quello che il suo fisico riesce a sostenere e che spesso si infortuna. Di lui ama il bacino stretto e le spalle larghe dopo anni di nuoto, si ritiene un ragazzo molto trasparente e premuroso. Riuscirà Andrea Marinelli ad entrare nel cuore di Lucia?

