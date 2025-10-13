Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello: chi è il marito Andrea e i sui figli Davide e Antonio. La concorrente può contare fuori dalla casa

Con il suo accento pugliese e i suoi modi di fare da donna del fare, che a non tutti vanno giù perché si rischia di essere una macchietta più che una concorrente del Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto è in corsa come tutti gli altri coinquilini per il montepremi finale almeno fino a quando il programma reggerà dato che gli ascolti sono peggio del previsto.

Ma chi è la concorrente? Soprattutto chi è il marito e chi sono i suoi figli? È legata dal punto di vista sentimentale ad Andrea Mineccia che ha portato all’altare un tempo immemore fa (stanno insieme da trent’anni). Il vero pilastro della sua vita e infatti il distacco non è stato facile per entrambi anche perché hanno due figli che amano moltissimo e che sentiranno la mancanza della madre.

Donatella Mercoledisanto sul marito Andrea e i figli: “Non voglio più separarmi da loro”

Donatella Mercoledisanto prima di entrare nella casa del Grande Fratello si è descritta come una sorta di Wonder Woman perché non se ne sta mai con le mani in mano, cucina e pulisce tutto quanto, mentre suo marito Andrea ha vestito in qualche occasione i panni di un altro supereroe. I figli, invece, si chiamano Antonio e Davide e sono la luce della sua vita. Da casa faranno sicuramente il tifo per la loro mamma.

In uno degli ultimi daytime su Canale5 poco prima che vada in onda Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti Donatella Mercoledisanto ha detto a uno dei suoi colleghi che “non voglio più separarmi da loro” ovvero dal marito e dai figli, quindi qualora dovesse decidere di buttarsi su Masterchef allora se li porterebbe dietro.

