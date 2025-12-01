Donatella Mercoledisanto è sposata da trent’anni con Andrea Mineccia: chi è e cosa ha detto di lui nella casa del Grande Fratello

C’è un fan in particolare che spera che Donatella Mercoledisanto possa arrivare fino in fondo al Grande Fratello 2025 riuscendo ad agguantare il montepremi finale ed è il marito Andrea Mineccia con il quale sta da tutta una vita, ormai, e che l’ha sempre sostenuta in tutto e per tutto. Cosa si sa di quest’uomo di cui lei parla un giorno sì e l’altro pure?

In realtà si sa poco e nulla della sua vita, e quel che si sa è solo grazie alle parole della moglie che è una concorrente del GF. “Non l’ho mai visto piangere in 31 anni e la prima volta che l’ha fatto è stato quando mi è stato comunicato che sarei stata una concorrente” ha confidato lei nella casa.

Andrea Mineccia e Donatella Mercoledisanto: un amore che dura da trent’anni

Ovviamente le lacrime del marito Andrea Mineccia erano di gioia perché secondo lui sua moglie Donatella Mercoledisanto si meritava la partecipazione al Grande Fratello per la sua verve e la sua veracità pugliese. E lei per sdrammatizzare ha scherzato dicendo che neanche quando è nato suo figlio Davide l’ha visto piangere. E poi ha augurato a tutti i concorrenti nella casa un amore come quello che vive con il marito giorno dopo giorno.

Sicuramente sarà l’ultima esperienza televisiva per la casalinga perché un mese fa ha detto che i suoi familiari le mancano così tanto che non si separerà più da loro in nessun caso. Intanto la prima finalista del reality show condotto da Simona Ventura è Giulia, ma chi sarà il secondo? Stando ai sondaggi c’è un testa a testa tra Omer Elomari e Jonas Pepe.