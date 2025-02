CHI È ANDREA MIRO’? “CON ENRICO RUGGERI COMPLICI E INNAMORATI COME…”

Chi è Andrea Mirò, compagna di Enrico Ruggeri, e cosa conosciamo a proposito della loro oramai lunga storia d’amore? Questa sera, su Rai 1, tornerà protagonista sul grande schermo il 67enne cantautore e conduttore televisivo milanese, ospite della nuova puntata di “Ora o mai più” (condotta da Marco Liorni) e, con l’occasione, i riflettori si accenderanno anche sulla donna che da oltre trent’anni è al suo fianco e con cui ha avuto due figli, dopo essere diventato padre una prima volta nel corso della precedente relazione. Scopriamo dunque di seguito qualcosa sulla vita privata e la carriera della 57enne cantautrice piemontese e anche su chi è Andrea Mirò, compagna di Enrico Ruggeri.

Loredana Errore, chi è?/ Da Amici all'incidente e Ora o mai più. Rita Pavone: "voce potente ed intrigante"

Classe 1967 e originaria di Rocchetta Tanaro, per raccontare chi è Andrea Mirò, compagna di Enrico Ruggeri, dobbiamo partire dalle sue origini e accennare brevemente pure alla vita sentimentale del suo storico partner: i due infatti fanno coppia fissa, non solo nel privato ma pure artisticamente, dal lontano 1994 quando era iniziata la loro storia d’amore. Ruggeri usciva dal matrimonio con Laura Ferrato, la donna sposata nel 1986 e con la quale era diventato padre per la prima volta con la nascita di Pier Enrico, a.k.a. Pico Rama. Dalla lunga storia con la Mirò (il suo vero nome è però Roberta Mogliotti), con cui non è mai convolato a nozze, sono nati invece gli altri due figli del cantautore, ovvero Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara. “Oggi siamo ancora innamorati e complici come il primo giorno” aveva detto la donna a proposito di Ruggeri, accennando anche all’intesa professionale e sentimentale tra di loro.

Pierdavide Carone, malattia: "Ho scoperto così di avere il tumore"/ "Problemi con la fertilità"

MIRO’, “NOI DONNE DA SEMPRE SIAMO MULTITASKING, MENTRE INVECE L’UOMO…”

Scoprendo chi è Andrea Mirò, compagna di Enrico Ruggeri, va ricordato infatti che i due sono riusciti a creare un virtuoso intreccio sia in pubblico, grazie alla loro musica, sia nel privato: “La regola essenziale tra due artisti (…) è non far mai entrare la vita privata nella professione” aveva rivelato una volta la cantautrice e direttrice d’orchestra piemontese, provando a spiegare i motivi per cui lei e il collega vanno ancora d’amore e d’accordo dopo tanti anni. La carriera della Mirò, tuttavia, era cominciata negli Anni Ottanta come solista, prima di proseguire a seguito di un piccolo iato proprio nella band di Enrico nel 1994: da lì era anche iniziata quella liaison che dura ancora oggi e che , nel frattempo, aveva visto la Mogliotti partecipare per ben quattro volte al Festival di Sanremo, di cui una in coppia proprio con Ruggeri nel 2003 col brano “Nessuno tocchi Caino”. Qualche anno dopo (2010), sempre in quel del Teatro Ariston, era stata lei a dirigere l’orchestra per il compagno nel suo ritorno all’Ariston.

Chi è Anna Rita Cuparo, moglie di Michele Zarrillo/ "Nozze dopo 20 anni? Per i figli: fatte in segreto ma..."

Di recente, la diretta interessata ha concesso una bella intervista a ‘il Piccolo’ di Alessandria e che ci permette di raccontare anche qualcosa di più su chi è Andrea Mirò, compagna di Enrico Ruggeri: “I social mi annoiano, ma io ho una mia nicchia” aveva spiegato la 57enne, protagonista qualche tempo fa al teatro ‘Dino Crocco’ di Ovada con lo spettacolo “Il settimo giorno lui si riposò, io no”, portato in scena assieme alla scrittrice Enrica Tesio nell’ambito della kermesse ‘Attraverso Festival’. “Le donne sono sempre state multitasking. Oggi l’uomo può scegliere se esserlo oppure no, mentre le donne sono sempre state nella condizione di dover assolvere a ruoli diversi. Ma oggi ancora di più” aveva detto la Mirò auspicando che il gentil sesso sia sempre libero e spiegando anche qual è stata la genesi dello spettacolo realizzato a quattro mani con la Tesio.