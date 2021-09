Chi è Andrea Nicole, nuova tronista Uomini e Donne/ “Non sono una trans. Da 8 anni…”

Andrea Nicole, chi è nuova tronista di Uomini e Donne transgender?

Andrea Nicole, la nuova tronista di Uomini e Donne, comincia ufficialmente oggi il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. La commessa 29enne arriva da Milano e da otto anni è diventata ufficialmente donna dopo aver intrapreso un lungo percorso. Bellissima e felice della sua vita, Andrea Nicole, dopo la registrazione della prima puntata di Uomini e Donne, ha rilasciato diverse interviste in cui ha sottolineato di non essere una tronista transgender. “Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile”, ha dichiarato al Fatto Quotidiano.

A guardarla da casa ci sarà la sua famiglia la quale, tuttavia, non ha fatto “i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”.

Uomini e Donne, Andrea Nicole e il sogno dell’amore

Andrea Nicole, partecipando a Uomini e Donne, spera di trovare quell’amore da cui, nel corso degli anni, è sempre scappata. “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco“, ha spiegato al Fatto Quotidiano. Oggi, Andrea Nicole non vuole più scappare ed è pronta a raccontarsi senza filtri.

La partecipazione a Uomini e Donne, dunque, rappresenza una prova per se stessa, ma anche l’occasione per farsi conoscere e trovare un amore che le faccia vivere quella stessa favola che, nelle scorse edizioni del dating show di canale 5, hanno vissuto altri protagonisti della trasmissione.

