Chi è la giovane imprenditrice Andrea Pagano dell'azienda San Salvatore, che si trova in Cilento? Numerosi prodotti caseari ma non soltanto nell'azienda

Si chiama Andrea Luigia Pagano l’imprenditrice protagonista della puntata di Boss in Incognito di oggi, condotta da Elettra Lamborghini. Andrea Luigia Pagano è alla guida dell’azienda “San Salvatore” insieme al marito Antonello Ricco: i due guidano una delle realtà più importanti del territorio del Cilento e in particolar modo di Paestum, un’azienda capace di unire sostenibilità, visione imprenditoriale e risultati straordinari.

Marco Tronchetti Provera, chi sono le ex mogli/ Vita privata e matrimoni: da Cecilia Pirelli a Afef Jnifen

L’azienda agricola San Salvatore è stata creata da Pagano Giuseppe, molto probabilmente il papà di Andrea Luigia Pagano. Negli anni l’azienda è cresciuta sempre più e oggi vanta numerosi prodotti caseari dell’eccellenza ma non soltanto. Mozzarella, formaggi, yogurt e cremosi ma anche vini e piatti tipici del Cilento che vengono preparati ogni giorno dalle mani sapienti delle donne e degli uomini che vi lavorano e ancora strutture in grado di ricevere gli ospiti e immergerli in una location verde e rilassante. L’azienda San Salvatore viene così descritta sul sito ufficiale: “Lo scrigno di tradizioni familiari, gesti antichi, prodotti tipici e piatti semplici ma saporiti”.

Elettra Lamborghini, chi è: dai primi show alla musica/ "Invecchiare non mi spaventa"

Chi è Andrea Pagano dell’azienda San Salvatore: sposata con Antonello

Andrea Pagano e il marito Antonello Ricco non sono insieme solamente sul lavoro. I due collaborano per ottenere risultati sempre più importanti nella loro azienda, ma non è l’unico ambito nel quale fanno squadra. I due, infatti, sono sposati da diversi anni e sembrano essere molto legati e uniti anche nella vita privata.

In occasione del loro anniversario, Antonello ha dedicato ad Andrea Pagano queste splendide parole: “Quel giorno, davanti a tutti, ho scelto te. Oggi, con ancora più amore, ti sceglierei mille volte ancora. Sei e sarai sempre la mia scelta, ieri, oggi e per sempre. Buon anniversario, amore mio”. I due imprenditori hanno avuto due bambini, nati dal loro matrimonio felice: Giuseppina e Gianandrea, nati a solo un anno di distanza.

Marco Tronchetti Provera: chi è/ Vita e carriere del vicepresidente di Pirelli ed ex Telecom