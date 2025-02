Andrea Rizzoli sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv che andrà in onda sabato 1 Febbraio 2025. Per Andrea non è un periodo molto facile visto che da tempo ormai deve fare i conti con la terribile malattia della madre Eleonora Giorgi, una malattia che sta ovviamente condizionando tutta la sua famiglia. Vediamo meglio chi è Andrea Rizzoli.

Andrea Rizzoli nasce il 12 Marzo 1980 ed è figlio della showgirl e attrice Eleonora Giorgi e il noto imprenditore Angelo Rizzoli. Fin da giovanissimo il ragazzo è sempre apparso molto discreto e con l’obiettivo di mantenere la sua privacy, però allo stesso tempo ha in un certo senso provato ad intraprendere le orme di sua madre Eleonora, diventando un produttore cinematografico, come d’altronde anche suo padre.

Un mix di delicatezza e un essere affascinante con Andrea che ha provato a seguire – sebbene in maniera differente – il ruolo che hanno affrontato i genitori. La sua vita privata è finita inevitabilmente nell’occhio e nell’interesse del gossip nostrano ma l’uomo ha sempre provato in ogni circostanza a restare piuttosto riservato, talvolta senza successo. L’uomo si è recentemente sposato con Serena Meriggioli ed ha un matrimonio alle spalle con Alice Bellagamba.

Andrea Rizzoli e il recente momento difficile: la malattia della madre Eleonora Giorgi

Negli ultimi mesi Andrea Rizzoli ha completato il libro ‘Non ci sono buone notizie’, un libro dove racconta il rapporto con sua madre Eleonora Giorgi e la sua recente malattia, un tumore al pancreas che porta ormai la donna ad una fase piuttosto dura della sua vita. In un’intervista al Corriere della Sera l’uomo ha raccontato:

“Faremo il necessario per far si che il tempo che le resta sia piacevole ma purtroppo non possiamo allungarlo. Mia madre? La condividevo mal volentieri con il pubblico, spesso le scrivevo lettere per chiederle di non andare sul set e restare invece con me”, ricordando cosi un rapporto molto unito con la genitrice.

Raramente Andrea Rizzoli si è mostrato in tv ed ha parlato, ma lo ha fatto spesso recentemente per stare vicino alla madre in questa fase delicata della propria vita: “L’ultimo anno passato insieme è stato il più bello della nostra vita ma anche e soprattutto il più struggente”, racconta l’uomo in alcuni passi della sua vita. Un legame quello con la madre molto importante.