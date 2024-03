Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi/ La carriera sulle orme del padre Angelo

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi: l’attività da produttore cinematografico

Seguire le orme dei propri genitori dal punto di vista professionale non è mai scontato, il segreto può essere forse quello di trovare un canale proprio attraverso il quale affermarsi. E’ questo forse il percorso di Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora Giorgi e che come lei ha maturato una forte passione per il mondo della recitazione. Il figlio dell’attrice non ha però scelto di vivere il set in prima persona, bensì da dietro la macchina da presa.

Eleonora Giorgi, chi sono gli ex mariti dell’attrice/ I matrimoni con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro

Andrea Rizzoli – figlio di Eleonora Giorgi – è nato nel 1980 dalla relazione tra l’attrice e l’imprenditore Angelo Rizzoli. Il figlio dell’attrice ha scelto la strada della produzione cinematografica, affermandosi nel settore sulla scia di suo padre che per l’appunto svolge la medesima professione. Ciò che lo contraddistingue è una particolare attenzione alla propria privacy; nonsotante il contatto diretto con il mondo dello spettacolo non ha mai ostentato le trame della sua vita privta, salvo in rare occasione.

Eleonora Giorgi, come sta dopo malattia?/ La scoperta del tumore e la paura:"Mi chiedo se andrà tutto bene"

Andrea Rizzoli e la storia con Alice Bellagamba: i motivi del divorzio

Nonostante l’ampia discrezione di Andrea Rizzoli – figlio di Eleonora Giorgi – è nota la sua relazione, da tempo naufragata, con Alice Bellagamba. La liaison tra il produttore cinematografico e l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi pare sia iniziata intorno al 2010: insieme sono arrivati al grande passo del matrimonio nel 2014 con tanto di suggestiva luna di miele in Sri Lanka. Purtroppo però, nel 2016 è arrivata la separazione.

“Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto; per questo, l’idea di infliggergli un duro colpo era ancora più doloroso”, queste le parole di Alice Bellagamba – riportate da Tag24 – in un’intervista rilasciata per Vanity Fair e a proposito delle ragioni della separazione da Andrea Rizzoli. Attualmente, non è noto se il figlio di Eleonora Giorgi sia nuovamente impegnato; pare però che il giovane abbia trovato nuovamente l’amore ma non sussistono conferme ufficiali da parte del diretto interessato.

Malattia Eleonora Giorgi, come sta?/ La battaglia contro il tumore e la recente polmonite

© RIPRODUZIONE RISERVATA