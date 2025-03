CHI È ANDREA RIZZOLI? IL PRIMO MATRIMONIO CON ALICE BELLAGAMBA FINI’ PER…

Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, e cosa sappiamo del fratellastro di Paolo Ciavarro, assieme a cui sarà protagonista della puntata odierna di “Verissimo”? Questo pomeriggio, infatti, il talk show condotto da Silvia Toffanin ricorderà nuovamente la figura e la carriera dell’attrice romana venuta a mancare alcuni giorni fa e la padrona di casa intervisterà i due figli della donna, avuti come sappiamo nel corso di altrettanti matrimoni e che, proprio a seguito della scoperta del tumore della madre, hanno avuto modo di riavvicinarsi. Qui però accendiamo i riflettori solamente sul figlio di Angelo Rizzoli e sulla sua storia famigliare, ma dando conto pure del suo rapporto col fratello minore, nato invece nel 1991 dalla storia dell’artista con Massimo Ciavarro. Raccontiamo qui chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi.

Classe 1980 ed erede del compianto editore Angelo (morto nel 2013), per scoprire chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, dobbiamo tornare su quel breve matrimonio che fece parlare molto le cronache dell’epoca: l’imprenditore, editore e produttore cinematografico originario di Como aveva sposato l’attrice nel 1979, un anno prima che la coppia vivesse la prima esperienza di genitorialità con la nascita di Andrea. Come è noto, il nome era un omaggio al nonno della dinastia dei Rizzoli e, seguendo le orme del padre come pure di mamma Eleonora, era cresciuto a stretto contatto col mondo dello spettacolo e del cinema, scegliendo tuttavia (a differenza loro ma anche del fratello Paolo e di suo papà, Massimo) di non stare davanti a una telecamera ma lavorare nel dietro le quinte. Al di là della sua carriera di produttore cinematografica come Rizzoli sr., Andrea è da sempre molto riservato sulla propria vita privata ma il suo nome è finito inevitabilmente al centro delle cronache di gossip per via dei suoi due matrimoni…

ANDREA RIZZOLI E PAOLO CIAVARRO, “MALATTIA DI MAMMA? HA RIUNITO LA FAMIGLIA”

Raccontando chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, dobbiamo infatti accennare almeno alle due principali storie d’amore dell’uomo, oggi fresco 45enne. Non poteva infatti passare inosservata la sua relazione con Alice Bellagamba, ballerina nota per la sua partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi e poi per aver recitato in diverse serie tv e sul grande schermo. Tuttavia, anche la fine del loro matrimonio (celebrato quattro anni dopo essersi conosciuti) aveva fatto notizia e nel 2016 Andrea era tornato single: “Non provavo più nulla, se non stima e affetto e per questo l’idea di infliggergli un duro colpo era ancora più dolorosa…” aveva rivelato la Bellagamba sul loro addio. Più commoventi invece sono state le nozze con l’attuale consorte, Serena Meriggioli, make-up artist portata all’altare lo scorso maggio e alla cui cerimonia aveva partecipato, nonostante la malattia e l’intervento a cui si era sottoposta, mamma Eleonora.

E proprio il tumore al pancreas che aveva colpito tempo fa l’attrice ha fatto tornare sotto i riflettori l’uomo permettendoci di scoprire qualcosa di più su chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi: “Siamo stati fondamentali l’uno per l’altro in questo percorso, ci siamo uniti come non mai nella nostra vita” avevano raccontato il 45enne e Paolo durante un’ospitata a “Pomeriggio 5”, rivelando di essersi ‘ritrovati’ grazie alla madre. “Lei ha fatto riunire i binari (…) Noi due siamo complementari, senza Paolo non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici. E poi suo figlio Gabriele è una medicina vivente per nostra madre” aveva rivelato Rizzoli a proposito del nipotino (figlio di Clizia Incorvaia e Paolo, NdR), facendo eco a Paolo che aveva ammesso come nella loro famiglia allargata la malattia non era riuscita a distruggerla ma, anzi, “ci ha riuniti”.