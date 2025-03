CHI È ANDREA RIZZOLI? “MAMMA HA MANTENUTO IL SUO HUMOUR FINO ALLA FINE E…”

Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, e cosa sappiamo del loro rapporto e delle ultime ore di vita della madre, stroncata da un tumore al pancreas qualche giorno fa? Nella puntata domenicale di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, la prima dopo la scomparsa della 71enne attrice romana, il talk show condotto da Silvia Toffanin ha deciso di dedicare ampio spazio al ricordo della madre di Rizzoli e Paolo Ciavarro, spesso ospite del rotocalco di Canale 5 per condividere col pubblico la sua lotta col cancro. E, nonostante rispetto al suo fratellastro sia meno avvezzo ad apparire davanti alla videocamera, negli ultimi tempi l’erede di Angelo Rizzoli ha spesso parlato in tv e sulla stampa della malattia della madre: scopriamo qui chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, a partire dalla sua carriera e la vita privata.

Per raccontare chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, dobbiamo ricordare che l’uomo, classe 1980, era nato dalla relazione che la compianta attrice aveva avuto con l’editore Angelo Rizzoli, sposato nel 1979: nato nel marzo del 1980 e chiamato Andrea in omaggio al nonno, è cresciuto nel mondo dello spettacolo grazie ai genitori e col tempo ha deciso di seguire le orme del padre, venuto a mancare nel 2013, diventando un apprezzato produttore cinematografico. Per quanto riguarda invece il suo privato, a differenza di Paolo (nato dalla love story che mamma Eleonora aveva avuto col collega Massimo Ciavarro), non conosciamo molto di Andrea Rizzoli, dal momento che questi ha sempre preferito lavorare dietro le quinte. Tuttavia hanno fatto notizia i suoi due matrimoni: dopo essere convolato a nozze con Alice Bellagamba nel 2014, nel 2024 si era risposata con la make-up artist Serena Meriggioli, evento a cui aveva partecipato anche la madre.

IL FIGLIO DI ELEONORA GIORGI, “SAPEVAMO COME SAREBBE FINITO QUESTO VIAGGIO MA…”

Scoprendo chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, non possiamo non citare un’intervista concessa proprio pochi giorni fa, all’indomani della morte della madre, e in cui il 44enne aveva parlato dei suoi ultimi momenti di vita, svelando anche alcuni particolari inediti. “Se n’è andata tenendoci la mano” aveva detto in una lunga chiacchierata con ‘il Corriere della Sera’, accennando alla presenza al capezzale dell’attrice pure del fratellastro Paolo, visibilmente commosso nel corso della cerimonia funebre. “Noi sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio. Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato…” aveva spiegato Andrea, ricordando l’ultimo momento di lucidità della donna, a cui erano stata aumentate le dosi di morfina e fentanyl.

“Cosa abbiamo fatto? Cose semplici. Abbiamo guardato gli aironi fuori dalla finestra, mamma è riuscita ad affacciarsi (…) Sabato ci ha chiesto il salmone affumicato e glielo abbiamo portato”: nel nostro ritratto di chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, l’ultimo ricordo dei due uomini assieme all’attrice è un quadro di vita famigliare, seppure nella cornice della clinica dove la 71enne era ricoverata da qualche tempo. “Siamo riusciti anche a scherzare: lei ha mantenuto il suo humor nero fino alla fine. Ogni tanto qualcuno mi mandava indignato dei meme che ironizzavano sulla corsa tra lei e il Papa su chi sarebbe morto prima. E lei ci scherzava sopra: “Speriamo che ‘sto Papa non mi rubi la scena!”. E sulle ultime volontà della madre, Rizzoli aveva chiarito: “Ha chiesto di essere cremata. Ci piacerebbe ottenere la dispensa per lasciare l’urna nel Santuario della Madonna del Sorbo (…) Se non fosse possibile, disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto”.